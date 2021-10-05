90% выращенного картофеля собрали жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Картофелеводческим издавна считался Жуалынский район Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот район в Жамбылской области всегда славился своим картофелем – экологически чистым и хранящимся долго. На плодороднейших полях этого района, в военсовхозе «Бурно-Октябрьский», некогда в огромных объемах выращивался картофель с отменным вкусом и высокой урожайностью. «Бурненскую картошку» отправляли по всему Союзу.

Сегодня здесь завершают уборку картофеля. По данным отдела сельского хозяйства акимата района, в этом году жуалынцы увеличили площадь посевов семян картофеля высокой репродукции на 2 660 га и этой осенью ожидают более 64 тыс. тонн урожая картофеля. На сегодняшний день уже собрано 90%.

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в этом году жуалынские крестьяне закупили в Карагандинской области 944 тонны высокопродуктивных семян, из Костаная - 560 тонн, из Российской Федерации - 700 тонн элитных семян картофеля I и II репродукции. Имеется и собственная семенная продукция, адаптированная к погодным условиям и местной почве, дающая также богатый урожай.

Ежегодно 144 хозяйства Жуалынского района вывозят излишки продукции на ярмарки. Участвуют в ярмарках в городах Нур-Султан, Алматы, Тараз, в районном центре, обеспечивая население «вторым хлебом» по цене на 20 - 30% ниже рыночной.

«Для развития этой производства этой культуры через СПК «Тараз» закуплено 50 единиц сельхозтехники на 116 млн. тенге, в их числе 15 новых тракторов LOVOL-904. Эта техника занята в уборочной кампании и показывает хорошие результаты. Финансовые институты АО «КазАгроФинанс», СПК «Тараз» всегда готовы поддержать получателей нового оборудования. Кроме того, при поддержке правительства, посредством инвестсубсидий, хозяйства могут получить 50-процентную скидку», - отметили в ведомстве.

В 2020 году жуалынские аграрии, оформив заявки через «Жуалынское кредитное товарищество», «СПК Тараз» и АО «КазАгроФинанс», приобрели 134 единицы сельхозтехники на 966 млн. тенге - 50 тракторов, зерноуборочный комбайн и другую технику.

На весенне-полевые работы 2021 года выделено 2 417 тонн гарантированного дизельного топлива по 168 тенге за литр, на осенне-полевые работы - 1 690 тонн, которое реализуется крестьянам.

Засуха этого года сказалась на урожае сельскохозяйственных культур. Но жуалынские картофель, овощи, взращиваемые на грунтовых землях, не почувствовали дефицита живительной влаги, стабильно получая ее из Аксайского, Коксайского и Тихого каналов. Все 144 хозяйства, заключившие договор с «АксайСуШар», были полностью обеспечены водой.

По данным областного сельхозведомства, в 2020 году в Жамбылской области картофелем было засеяно 11,2 тысячи гектаров, 25 процентов из которых, или 2 560 гектаров, приходится на Жуалынский район, ранее считавшийся преимущественно картофелеводческим.