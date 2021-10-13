90 тонн сена сгорело в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У павлодарского ИП сгорело 90 тонн тюкованного сена. Площадь пожара составила 280 квадратных метров, его причина и ущерб устанавливаются, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября в 20 часов 46 минут поступило сообщение о пожаре в Северной промышленной зоне. На открытой ограждённой территории ИП «Бейбутова» происходило горение тюкованного сена в количестве ориентировочно 90 тонн площадью 280 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ДЧС добавили, что происшествие случилось в 8 километрах от ближайшей специализированной пожарной части № 1 по охране города Павлодара. Пожар ликвидирован утром в 07:29.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали 16 человек личного состава и 5 единиц техники, пострадавших нет», - отметили в департаменте.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области.