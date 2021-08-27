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90% масличных культур намерены перерабатывать в СКО

27 Августа 2021 19:34
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90% масличных культур намерены перерабатывать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что регион занимает лидирующие позиции по строительству молочных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области сообщил, что в стране за последние три года ввели 32 промышленных молочных комплекса. Из них 12 - в Северо-Казахстанской области.

«Каждая третья ферма построена в нашей области. В этом году по республике построят 29 промышленных молокоферм, в нашей области - 16 комплексов. До конца года запустим 10 молочных ферм», - сообщил глава региона.

Планируют в области увеличить производство мяса с 60 тысяч тонн до 100 тысяч тонн в год. Для этого строят две откормочные площадки на 13 тысяч голов, две птицефабрики мощностью шесть тысяч тонн мяса бройлеров в год.

«В прошлом году наша область произвела почти 600 тысяч тонн молока. Больше половины молока отправили на переработку. Заводы «Маслодел» и «Евразиан Милк» направят 15 млрд тенге на модернизацию производств и запуск современных линий. Это позволит увеличить долю переработки молока до 57%», - сказал К. Аксакалов.

Планируют в регионе увеличить переработку сельхозкультур.

«В июне начато строительство нового маслоэкстракционного завода с мощностью 370 тысяч тонн. На предприятии будут получать высокопротеиновую кормодобавку, жмых и шрот. При полной загрузке всех маслозаводов мы будем перерабатывать до 90% масличных культур производимых в области», - заявил К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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