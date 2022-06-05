Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

90-летняя казахстанка проголосовала на референдуме в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
5 Июня 2022, 21:14
90-летняя казахстанка проголосовала на референдуме в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Референдум по внесению поправок в Конституцию страны вызвал повышенный интерес среди казахстанцев, находящихся на территории России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательные участки в России сегодня стали местом притяжения для всех соотечественников, желающих непосредственно принять участие в политической жизни страны. В их числе - казахстанские дипломаты, сотрудники международных организаций, предприниматели, деятели культуры и искусства, научного сообщества и студенческой молодежи.

Многие пришли на референдум семьями, среди них - не только работающие граждане, но и мамы с младенцами и пенсионеры.

Свой выбор на избирательном участке в посольстве Казахстана пришла сделать 90-летняя казахстанка, бывший советский партийный работник Карагандинской области Карлыгаш Муратова, прибывшая в Москву на лечение и в гости к дочери.

«Несмотря на свои годы, я самостоятельно пришла сделать свой выбор и участвовать в референдуме. Желаю процветания Казахстану, у нас есть все для успешного движения вперед. Уверена, что наша страна войдет в число основных мировых лидеров», - сказала пенсионерка К. Муратова.

Следом проголосовавшая на участке молодая мама Айгерим Суюндикова также считает важным реализовать собственное избирательное право.

«Я пришла исполнить свой гражданский долг и проголосовать по важным вопросам политической повестки страны. Когда понимаешь, что твой голос играет важную роль в судьбе страны - проникаешься всей ответственностью, - сказала А. Суюндикова. - Хотела бы отметить высокий уровень организации на участке в посольстве. Нам очень импонируют царящие здесь радушие, позитив и атмосфера торжества».


Внешняя политика Казахстана   Россия   Конституция   Общество   Реформы Токаева   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане