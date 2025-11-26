90-летие Уйгурского района отметили в Алматинской области

Мероприятия охватили сферы культуры, образования, спорта, предпринимательства и общественного развития. Основные мероприятия прошли в Доме культуры села Чунджа, а также на других площадках района.

Основной целью программы стало продвижение духовного потенциала Уйгурского района, популяризация национальных ценностей, поддержка науки и творчества, а также формирование правильных ориентиров для подрастающего поколения.

В рамках форумов были организованы дискуссионные площадки, посвященные достижениям системы образования и научным исследованиям.

Проведены пленарные заседания с участием молодых ученых, обучающихся как в Казахстане, так и за рубежом.

Фото: акимат Алматинской области

Для гостей были представлены выставки образовательных организаций, ведущие профессора и ученые выступили с докладами.

Кроме того, для учащихся 9–11 классов были подготовлены тематические секции, направленные на расширение их кругозора и профессиональную ориентацию.

День литературы и культуры включал творческую встречу с участием поэтов, писателей, актеров и известных представителей искусства — уроженцев района. В ходе встречи поднимались вопросы национальных ценностей, роли искусства в общественном развитии и преемственности поколений.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках Дня спорта и здоровья прошли мастер-классы и показательные выступления по дзюдо, боксу и казахской борьбе. Молодые спортсмены встретились с наставниками и общественными деятелями, которые поделились мотивационными рекомендациями и жизненным опытом. На открытых спортивных площадках были организованы занятия для всех желающих, что способствовало популяризации здорового образа жизни.

День сельского хозяйства и предпринимательства был посвящен роли женщин в бизнесе и развитию сельских инициатив. Участницы форума обсудили возможности для женщин-предпринимателей, вопросы расширения их экономической активности, а также социальную значимость женского участия в общественной жизни. В этот день состоялись церемонии награждения, организована выставка отечественных товаропроизводителей.

На заключительном мероприятии гостям была представлена выставка «Культура — зеркало нации», показан документальный фильм под названием «90 лет на страницах истории». Особое внимание привлекла презентация цифрового проекта будущего развития района, подготовленного искусственным интеллектом AiSharyn. Завершился праздничный цикл концертом «Шарын — край радости».

Пятидневная программа стала значимым событием для Уйгурского района, позволившим продемонстрировать его культурное наследие, современный потенциал и стремление к дальнейшему развитию на основе единства, обновления и созидательности, отметили в областном акимате.