90 лет исполнилось одному из старейших музеев Казахстана - Жамбылскому

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - К числу лучших музеев страны относится Жамбылский областной историко-краеведческий музей, отметивший 90 лет со дня своего создания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В залах и запасниках музея хранится свыше 40 тысяч ценных экспонатов, рассказывающих о периоде процветания древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути, города развитой индустрии, науки, культуры.

«Сегодня исполняется 90 лет одному из старейших музеев Казахстана - Жамбылскому областному историко-краеведческому, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран музейного дела Жамбылской области Галия Алимжанова. - Решение об открытии областного музея было принято на заседании Совета Аулие-Атинского краеведческого музея в 1931 году. За годы своего существования музей по праву стал крупным культурным и просветительским центром области. В разные годы у истоков его создания и формирования стояли преданные своему делу и внесшие огромный вклад в развитие музея сотрудники. Это Петр Косинцов, Лазарь Ремпель, Героним Пацевич, Александр Попов, Кузембай Байбосынов, Нышан Мусабеков, Сара Нарматова, Айжан Ильясова, Тлеукуль Наргозиева, Алмагуль Айдаралиева, Инаят Мамазова, Айжан Тайчикова, Людмила Хапилина, Эльма Дильдебаева, Владимир Колбинцев, Светлана Герасимова и многие другие. В этот день хочется поздравить всех ветеранов музея и выразить им огромную признательность за их труд, за преданность музею и ту частицу души, которую они вложили в приумножение славы музея».

У самых истоков создания Жамбылского областного историко-краеведческого музея стоял археолог, историк и востоковед Михаил Массон, ученый с мировым именем, под руководством которого проводились первые археологические экспедиции в Средней Азии. С его именем связаны многие открытия мирового значения. Он автор ряда направлений в исторической литературе о Средней Азии, особенно нумизматике и исторической топографии. В последние годы жизни он работал в Академии наук Туркменской ССР. В 1931 году Михаил Массон как руководитель археологической экспедиции обратился к местным органам власти Аулие-Атинского района (ныне – Жамбылская область) с предложением создать краеведческий музей, и эту идею поддержали.

Создание музея в городе Аулие-Ата (ныне Тараз) запечатлено на сохранившихся в областном архиве пожелтевших страницах документов, говорит Галия Алимжанова. Так, в протоколе № 1 заседания совета Аулие-Атинского краеведческого музея 1931 года был заслушан доклад первого директора музея Петра Косинцова. В протоколе заседания записано: «Коллективам учлеспромхоза, школы имени В. И. Ленина, школы имени 7-й годовщины Октябрьской революции, товарищества охотников, союза медсантруд выразить благодарность за передачу экспонатов и просить их впредь оказывать музею содействие». Единогласно была принята резолюция об открытии музея и бесплатном посещении.

В 1939 году музей стал именоваться Джамбулским областным историко-краеведческим. Современный музей является огромным хранилищем, среди его экспонатов предметы этнографии, снимки и другие бесценные вещи. В середине 70-х жамбылский музей включен во Всесоюзный туристический маршрут, с 1977-го стал популярным объектом среди иностранных туристов. В 2018 году музей переехал в новое здание в построенном в Таразе этно-историческом комплексе «Шахристан».

У областного музея есть филиалы в Сарысуском и Шуском районах, мемориальный музей Бауыржана Момышулы в Жуалынском районе.

Жамбылская земля в междуречье Шу и Таласа является кладезем исторических мест и событий. В 2014 году пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также Акыртас. В дни празднования 550-летия Казахского ханства в 2015 году состоялось открытие исторического памятника республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз». Впервые широкой публике были представлены экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз. В 2012 году на территории бывшего Центрального рынка начались раскопки древнего городища, было обнаружено порядка 40 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековая цитадель, мечеть VIII - IX века, медресе и алтарь зороастрийцев, около 200 тысяч керамических элементов, монеты тюргешской эпохи и Кокандского ханства. Это уникальный, единственный в Казахстане музей под открытым небом с древностями, возраст которых датируется в пределах тысячи лет.

«Музей должен быть историко-культурным и научно-просветительским учреждением, призванным популяризировать историческое наследие, воспитывать уважительное отношение к памятникам истории и культуры», - резюмировала Галия Алимжанова.