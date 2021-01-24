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    01:06, 24 Январь 2021 | GMT +6

    90 легковых и 17 грузовых авто спасли из снежного плена на трассе «Шымкент-Самара»

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - 90 легковых и 17 грузовых автомобилей, застрявших в снежном заносе, отбуксировали с заснеженной трассы «Шымкент-Самара» сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

    «23 января в период с 16:30 до 23:00 в городе Кентау, в 25 км от села Шорнак, на границе Кызылорда-Туркестан, автодороги «Шымкент-Самара» силами Департамента по чрезвычайным ситуациям, отбуксировано 90 легковых и 17 грузовых автомобилей, застрявших в снежном заносе.

    Спасено 350 человек, из них 75 детей. В спасательной операции было задействовано 7 сотрудников ДЧС и одна единица техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.




    Также на территории Сузакского района, между автодорогой «Байдибек-Созак» перевал Таскомирсай, силами ДЧС, ОСО ДЧС спасено 23 человека. Все эвакуированные находятся в пункте обогрева на перевале Таскомирсай. Аварийная спасательная работа продолжается.





    В спасательной операции были задействованы два сотрудника ДЧС и одна единица техники, а также пять спасателей ОСО ДЧС и одна единица техники «Трэкол».








    Напомним, из-за непогоды закрыты объездные пути по трассе Туркестан - Шымкент на территории Ордабасинского района.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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