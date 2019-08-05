90-квартирный жилой дом для полицейских строят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 90-квартирный жилой дом для полицейских появится в скором времени в Акмолинской области. Соглашение об этом подписано сегодня в департаменте полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Впервые в Республике Казахстан такой проект реализован именно в Акмолинской области. 5 августа в стенах полицейского ведомства прошло исторически значимое событие для личного состава кокшетауского гарнизона. Начальником департамента полиции генерал-майором Бериком Биляловым и директором Акмолинского филиала Акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Алматом Нурахметовым подписано соглашение о сотрудничестве и строительстве 90-квартирного жилого дома для сотрудников полиции в Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

Глава ведомства Берик Билялов отметил уникальность этого меморандума, выразил надежду на продолжение успешного сотрудничества с акционерным обществом «Жилстройсбербанк Казахстана» в решении жилищных проблем полицейских, а также отметил, что по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в ведомстве принимается комплекс мер по улучшению социальных условий жизни сотрудников полиции, главной из которых является обеспечение собственным жильем.

Как добавили в ведомстве, благодаря соглашению, по заявлению работника-вкладчика банка, организация напрямую и без комиссий сможет направлять средства на депозиты в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Подписав соглашение, организация избавит своих сотрудников от необходимости стоять в очередях в кассу и терминалы, таким образом позаботится о времени сотрудников и создаст дополнительные стимулы.

На сегодняшний день 255 сотрудников полиции являются активными вкладчиками банка. Как заверил участников встречи Берик Билялов, после сдачи первого 90-квартирного дома для полицейских сотрудничество с Жилстройсбербанком будет продолжено, в перспективе руководства ведомства - обеспечение жильем максимального количества сотрудников полиции.

Напомним, торжественная церемония закладки первого камня в фундамент 90-квартирного жилого дома для полицейских состоялась 27 июня в Кокшетау. Жилой комплекс будет включать в себя однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а территория возле новостройки будет полностью благоустроена тротуарами, автомобильной стоянкой, детской и спортивной площадками.

Окончить строительство 90-квартирного жилого дома планируют в следующем году.