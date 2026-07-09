90 человек погибли в результате несчастных случаев за полгода в Узбекистане

В Узбекистане за первые шесть месяцев 2026 года число зарегистрированных чрезвычайных ситуаций сократилось более чем в два раза. За этот период в результате различных несчастных случаев погибли 90 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, благодаря проводимым профилактическим мероприятиям и усилению контроля удалось значительно снизить количество пострадавших. Если за аналогичный период прошлого года телесные повреждения в результате чрезвычайных ситуаций получили 132 человека, то в текущем году этот показатель снизился до 68.

Положительная динамика наблюдается и в сфере пожарной безопасности. С начала года количество пожаров по республике уменьшилось на 12%, что также способствовало сокращению числа пострадавших и погибших.

Кроме того, с началом купального сезона снизилось число происшествий на воде. По данным ведомства, количество случаев утопления сократилось с 91 до 82, а число погибших на водоемах — со 109 до 94 человек.

Ранее сообщалось, Узбекистан намерен увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году.