9 заводов по опреснению морской воды построят в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2025 году дефицит питьевой воды в Мангистауской области может составить 100-110 тысяч кубометров в сутки. Об этом сообщили на онлайн-брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбека Пазылбекулы, в Мангистауской области построены водопроводы, но пресной воды все равно не хватает.

«На сегодня регион в основном обеспечивается через водовод «Астрахань-Мангышлак» и опресненной морской водой. Их совокупная мощность составляет порядка 164 тысяч кубометров в сутки. В летний период ощущается дефицит питьевой воды и составляет – 50 тысяч кубометров в сутки, с учетом уровня развития региона потребность в воде к 2025 году составит 100-110 тысяч кубометров в сутки», - сказал Азимбек Пазылбекулы.

Для решения этого вопроса планируется реализация крупных проектов по строительству 9 заводов с ориентировочной стоимостью более 247 млрд тенге.

«На сегодня в рамках бюджетной программы министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода «Каспий» в городе Актау до 40 тысяч кубометров в сутки. Проект будет завершен к концу этого года. Также в этом году на начало реализации проектов по строительству опреснительных заводов в городе Форт-Шевченко мощностью 5 тысяч кубометров в сутки выделено 4,2 млрд тенге и городе Актау на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» мощностью 24 тысячи кубометров в сутки выделено 10 млрд тенге», - добавил спикер.

Кроме того, в этом году за счет частных инвестиций планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении «Каражанбас» мощностью 17 тысяч кубометров в сутки.