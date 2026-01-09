9 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1965) родился МУХАМЕДИЕВ Серик Махсутович — аким города Петропавловск.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, специальность «Инженер» (1989).

Трудовая деятельность: начальник отдела эксплуатации Автоколонны 2562, г. Алматы (1989); экономист, заместитель по коммерции, начальник торгово-коммерческого отдела, Директор ТОО «АВТО-холдинг компаниясы»; директор ТОО «Эй Джи трейд»; финансовый директор ТОО «Компания Достар плюс»; финансовый директор ТОО «Дега плюс»; главный специалист отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальник отдела организации пассажирских перевозок, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (07.2010-03.2016); руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства (03.2016-10.2021); аким района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (10.2021-06.2023).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.

51 год назад (1975) родился МЕНИЛБЕКОВ Данияр Смадилович — заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

Фото: khabar.kz

Окончил факультет «Востоковедения» Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Востоковед-историк» (1996); экономический факультет Центрально-Азиатского университета по специальности «Финансы» (2009).

Трудовая деятельность: переводчик (1996-1999); корреспондент, выпускающий редактор на телеканале «НТК» (1999-2000); корреспондент, выпускающий редактор, ведущий передач на телеканале «Алматы — южная столица» (2000-2005); журналист, ответственный редактор, главный редактор «Русского радио Азия» (2000-2011); ведущий-редактор программы «Ақшаң болса» на телеканале «Хабар», ведущий-редактор программ «Капитал әліппесі» и «Бизнес ақпарат» на телеканале «Казахстан» (2005-2010); пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК (2011-2014); главный эксперт Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); PR-менеджер корпоративного фонда «University Medical Center» АОО «Назарбаев Университет» (2016-2017); главный менеджер Департамента стратегии и развития бизнеса корпоративного фонда «University Medical Center» (2017-2018); продюсер-ведущий Дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan» (2017-2019); главный менеджер Офиса Правления корпоративного фонда «University Medical Center» АОО «Назарбаев Университет» (2019-2020); главный специалист РГП «Казаэронавигация», советник Министра индустрии и инфраструктурного развития РК (2020-2022); директор Департамента стратегического развития и медиапланирования АО «Агентство «Хабар» (2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2025).

49 лет назад (1977) родился ДАКЕНОВ Ерлан Ергазиевич — председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

Фото: gov.kz

Родился в Актогайском районе Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Юриспруденция» (2005); Региональный социально-инновационный университет, специальность «Музыкальное образование» (2019).

Трудовая деятельность: артист ЗАО «Мир Фантазий» (1998-2000); менеджер ТОО «Ақтоғай Транспорт Компаниясы» (2000-2002); юрист ТОО «Ақтоғай Транспорт Компаниясы» (2002-2008); директор ТОО «Агентство Тойбастар» (2005-2008); пресс-секретарь ГККП «Тәуелсіздік сарайы» (2008-2011); инспектор отдела кадров ГККП «Тәуелсіздік сарайы» (2011-2012); директор ГККП «Государственный камерный оркестр «Ақ жауын» (2012-2016); заместитель директора по творческим вопросам РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры и спорта РК (2016-2017); заместитель директора по организационным вопросам РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» МКС РК (2017-2019); генеральный директор «Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева» (2019-07.2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

Также в этот день родились:

176 летназад (1850-1902) родился МУШКЕТОВ Иван Васильевич — геолог и географ, первый исследователь Туркестанского края.

Фото: Wikipedia.org

Уроженец Волгоградской области России. Окончил Санкт-Петербургский горный институт.

Работал в особом отделе при Туркестанском генерал-губернаторстве. Участвовал в экспедициях по Тянь-Шаню, в Жетысуский Алатау, Памиро-Алтай. Результаты исследований изложил в двухтомном труде «Туркестан». Дал геологические и орографические описания Средней Азии, доказал, что Тянь-Шань и Памиро-Алай состоят из ряда складчатых дуг широтного простирания. В 1881 году совместно с Г. Романовским составил первую геологическую карту Туркестана. Мушкетов исследовал также геологию и географию Западного Казахстана. Изучал причины и последствия землетрясения 1887 года в г. Верном (ныне — Алматы). В разные годы проводил геологические исследования также на Урале и Кавказе. В честь Мушкетова названы гора в Сибири, ледник на Тянь-Шане.