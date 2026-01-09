9 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день хореографа

Праздник посвящен людям, которые бережно хранят и приумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей, труду замечательных людей, чье творчество позволяет радоваться и наслаждаться искусством танца.

СОБЫТИЯ

В 1960 году приказом Министерства культуры Казахской ССР Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов переименована в киностудию «Казахфильм». В 1984 году киностудии было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Айманова. Основная деятельность киностудии — производство игровых, документальных и анимационных фильмов, а также дубляж зарубежных фильмов на казахский язык.

В 1970 году принята в эксплуатацию магистральная линия связи, которая позволила восточноказахстанцам регулярно смотреть передачи Центрального телевидения из Москвы и Казахского телевидения из Алма-Аты.

В 1993 году были открыты посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германии, во Французской Республике, в Исламской Республике Иран, Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Кыргызстан, Республике Молдова, Республике Туркменистан, Республике Узбекистан, Украине и в Российской Федерации.

В 2007 году в целях укрепления дипломатических отношений Республики Казахстан с Иорданским Хашимитским Королевством в столице ИХК — городе Аммане — было открыто посольство Республики Казахстан.

В 2007 году карагандинский марафонец Павел Сиротин (1936-2015) получил подарок в виде звания «Посол мира» от Всемирной миротворческой федерации и Межрелигиозной и международной федерации за установление мира на Земле. Люди, удостоенные звания «Посол мира», находятся под особым патронажем Организации Объединенных Наций. На счету спортсмена более 300 марафонов. Он вошел в пятерку сильнейших марафонцев мира. 25 раз принимал участие в забегах по легендарной «Дороге жизни» в Ленинградской области. Участвовал в сверхмарафоне «От храма к храму» по маршруту Москва — Иерусалим. В январе 2015 года ветеран принимал участие в 12-часовом сверхмарафоне в Астане. Его имя внесено в книгу «Диво» под названием «Чудеса. Рекорды. Достижения».

В 2012 году в обращение были выпущены памятные монеты, посвященные 100-летию со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, из серебра номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

В 2013 году был опубликован роман-эссе «Жиембет батыр», рассказывающий о многогранной личности талантливого поэта-жырау, музыканта, военного стратега и мудрого бия, принимавшего участие в разработке «Свода законов» Есим-хана («Есім ханның ескі жолы»). При написании книги были использованы ценные исторические материалы из казахстанских и российских архивов Омска, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и других городов.

В 2013 году изобретатель из Астаны Бахытжан Альменов придумал способ получения электроэнергии при использовании силы воды. Электрик с 45-летним стажем является обладателем патента Женевского патентного бюро.

В 2015 году по версии журнала Sport Review лучшими спортсменами Казахстана в 2014 году стали бронзовый призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен и теннисистка Зарина Дияс, которым были вручены именные статуэтки, изготовленные по специальному заказу из драгоценных металлов и ценных пород дерева от мастерской «Восток-Т».

В 2016 году на сцене Государственного театра оперы и балета в турецком городе Мерсин состоялась международная постановка оперы «Кероглу». Бессмертное произведение азербайджанского композитора и музыковеда Узеира Гаджибекова является первой оперой в мире искусства тюркско-исламского Востока. Заглавную партию исполнили ведущая солистка «Астана опера» (Казахстан) Жупар Габдулина и заслуженный артист Кыргызстана солист Кыргызского национального театра имени А. Малдыбаева Садырбек Жумашев.

В 2018 году начал функционировать суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) (AIFC Court), который является независимым органом и не входит в судебную систему Казахстана. Исключительной его компетенцией являются рассмотрение и разрешение споров между участниками МФЦА. Суд в своей деятельности будет руководствоваться процессуальными принципами и нормами Англии и Уэльса, а также стандартами ведущих мировых финансовых центров. Председателем суда был назначен лорд Гарри Кеннет Вульф, который является международным арбитром и медиатором в сфере финансового права, имеет большой профессиональный опыт работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.

В 2020 году Казахстан вступил в инициативу Совета Европы - Группу государств против коррупции (ГРЕКО). Вступление в ГРЕКО открывает Казахстану путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Это один из передовых международных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь и другие.

В 2020 году в газете «Егемен Қазақстан» вышла в свет статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», в которой подчеркивается мысль о необходимости сохранения исторической преемственности во имя будущего Казахстана. Без знания прошлого невозможно понять настоящее, а уж тем более разглядеть контуры будущего.

В 2024 году указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева село Жетыген Илийского района Алматинской области было переименовано в город Алатау.

В 2025 году в Алматы заработал первый в Казахстане экологичный снегоплавильный пункт, использующий тепло сточных вод. Мощность объекта составляет 1200 кубометров в сутки, что позволяет значительно сократить время и ресурсы на вывоз снега и снизить нагрузку на экологию.

В 2025 году Министерство юстиции запустило пилотный проект в Астане и Алматы, благодаря которому казахстанцы смогут совершать сделки купли-продажи недвижимости онлайн.