9 районов СКО расположены в зоне природного очага туляремии

В народе туляремию часто называют «кроличьей лихорадкой». По данным ведомства, в этом году, как и в прошлом, случаев заболевания не зарегистрировано. Последний раз туляремия была выявлена в регионе в 2018 году — тогда заразился один человек.

Туляремия — острое инфекционное заболевание бактериальной природы, передающееся в природных условиях. Симптомы, как правило, проявляются через 3–7 дней после заражения: резко поднимается температура тела, появляются озноб, головная боль, головокружение, общая слабость, мышечные боли и снижение аппетита.

Заболевание может сопровождаться увеличением лимфатических узлов, а также поражением органов дыхания, пищеварительной системы, кожи и других органов.

— Туляремия вызывается бактерией Francisella tularensis, которая может сохраняться во внешней среде длительное время: в воде при температуре +13…+15°C — до 3 месяцев, в зерне и соломе при температуре ниже 0°C — не менее 6 месяцев, на коже водных насекомых при +20…+25°C — до одного месяца. Основной источник инфекции — дикие грызуны: ондатры, зайцы, водяные крысы, полевки, мыши и другие, — сообщили специалисты.

От человека к человеку туляремия не передается. В природных очагах инфекция распространяется через кровососущих насекомых — иксодовых клещей, комаров, оводов.

— Заражение может произойти при контакте с больными или мертвыми грызунами через кожу и слизистые оболочки, при употреблении зараженных продуктов питания, сельхозпродукции и воды, а также при обработке зараженного зерна, от пыли при встряхивании сена или соломы, либо через укусы насекомых, — пояснили санитарные врачи.

По словам специалистов, самым эффективным способом профилактики туляремии является вакцинация. Прививки планово проводятся среди жителей на месте природных очагов в возрасте от 7 до 55 лет, не имеющих медицинских противопоказаний и относящихся к группе риска — охотников, рыбаков и так далее. Ревакцинация проводится через 5 лет.