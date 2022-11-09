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9 преступлений экстремистского характера выявили в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Ноября 2022, 21:39
9 преступлений экстремистского характера выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом департамента полиции Туркестанской области проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма в регионе. За 10 месяцев выявлено 9 преступлений экстремистско-террористической направленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Из них 5 дел зарегистрированы по ст. 405 УК РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

По статье 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, межнациональной или религиозной розни» установлены 4 факта.

Кроме того, полицейскими выявлены 3 незаконно действующих намазханы, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Также в ходе рейда по 6 правонарушениям экстремистского характера изъяты 428 единиц религиозной литературы. Выявлено 846 административных правонарушений, совершенных приверженцами деструктивно-религиозных течений и приняты соответствующие меры. Наложены административные штрафы в размере 1 млн 700 тысяч тенге.

В этом году на территории области за реализацию религиозной литературы в торговых точках, на рынках и в магазинах без соответствующего разрешения местных исполнительных органов, возбуждено административное производство в отношении 11 лиц по статье 490 КоАП РК. По решению суда наложены административные штрафы в размере от 1 до 50 МРП.


Туркестанская область   МВД РК  
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