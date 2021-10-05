9 опреснительных заводов появятся в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по обеспечению газом и питьевой водой жителей Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере развития жилищной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода «Жанаозен-Актау» и вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен». Также будут построены и модернизированы

118 км электросетей, 74,4 км теплосетей и 508 км газопровода», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, министр рассказал, как ведомство планирует обеспечить жителей питьевой водой.

«Для обеспечения жителей региона питьевой водой, будет построено 9 опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тыс. м³/сутки, будет реконструирован магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау». Также будут построены и реконструированы 844 км сетей водоснабжения и 949 км водоотведения», - отметил глава Минэка.

«Вместе с тем планируется строительство, реконструкция и ремонт 1059 км автодорог, что обеспечит достижение уровня дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%», - заключил А. Иргалиев.



