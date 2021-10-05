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    09:56, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    9 опреснительных заводов появятся в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по обеспечению газом и питьевой водой жителей Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере развития жилищной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода «Жанаозен-Актау» и вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен». Также будут построены и модернизированы

    118 км электросетей, 74,4 км теплосетей и 508 км газопровода», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Кроме того, министр рассказал, как ведомство планирует обеспечить жителей питьевой водой.

    «Для обеспечения жителей региона питьевой водой, будет построено 9 опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тыс. м³/сутки, будет реконструирован магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау». Также будут построены и реконструированы 844 км сетей водоснабжения и 949 км водоотведения», - отметил глава Минэка.

    «Вместе с тем планируется строительство, реконструкция и ремонт 1059 км автодорог, что обеспечит достижение уровня дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%», - заключил А. Иргалиев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Вода Акимат ЖКХ Экономика Газификация Мангистауская область
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