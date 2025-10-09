9 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился КУАНАЛИЕВ Амангельды Курмашевич – директор Атырауского филиала РГП на ПХВ «ПВАСС».

Фото: centrspas.kz

Родился в Атырауской области. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1978); Алма-Атинский Народно-хозяйственный институт (1985).

Трудовая деятельность: ведущий экономист Гурьевского облисполкома; советник заместителя акима г. Алматы и Алматинской области; главный экономист Комитета по ЧС Республики Казахстан г. Алматы; главный менеджер по связи с Правительством Международной Компании «ССС»; начальник Управления механизации и транспорта акимата г.Атырау; президент АО «Атырауозенпорты»; президент АО «Атыраумунайгазгеология»; директор ТОО «Нефтегазводстрой»; директор Мангистауского филиала РГП на ПХВ «ПВАСС» (2018-2021).

На занимаемой должности с декабря 2021 года.

65 лет назад (1960) родился РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович – председатель совета директоров Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.

Фото: e-history.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский педагогический институт, преподаватель истории и обществоведения (1987); Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства; Казахский финансово-экономический институт, экономист (2000).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза им. Чапаева Урджарского района Семипалатинской области (1977); слесарь колхоза, учитель в средней школе им. Жангильдина (1980-1984); секретарь комитета комсомола колхоза, организатор внеклассной работы средней школы, секретарь парткома колхоза им. Ленина (1984-1987); секретарь парткома совхоза (1987-1990); инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана (1990-1991); директор вечерней школы, директор неполной средней школы, директор школы-лицея им. Абая (1991-1994); заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования - директор областного Института повышения квалификации педагогических кадров (1994-1995); начальник Семипалатинского городского управления образования (1995-1996); первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования (1996-1997); заведующий Бескарагайским районом Восточно-Казахстанской области (1997-1999); начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, заместитель директора департамента среднего общего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2001); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2001-2003); начальник Департамента образования г. Астана (2003-2006); главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2006); заместитель акима Актюбинской области (2006-2007); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2007-2008); заместитель акима г. Астана (2008-2010); первый заместитель председателя филиала НДП «Нур Отан» г. Астана (2010-2012); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2015); ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (2015-2017); заместитель директора, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан (2017-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию (2021-2023).

На занимаемой должности с декабря 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010); медалями.

41 год назад (1984) родился СУЛТАНОВ Азат Сиражиддинович – вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2006); Казахский гуманитарно-юридический университет (2007).

Трудовая деятельность: юрист ТОО «Үміт» лечебно-оздоровительный центр» (2006-2007); ведущий специалист Отдела правового обеспечения сделок с государственным имуществом и анализа учредительных документов Юридического управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (2007-2008); эксперт, Юридическое управление Комитета государственное имущества и приватизации МФ РК (2008-2010); главный эксперт, Управление инновационной политики и высшего образования в АПК Департамента стратегического планирования и инновационной политики АПК МСХ РК (2010); помощник министра, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (2010-2012); заместитель директора Департамента административного обеспечения МСХ РК (2012); заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения МСХ РК (2012-2014); заместитель директора, директор Департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов МСХ РК (2014-2015); директор Департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК (2015-2016); заместитель директора Департамента пищевой безопасности МСХ РК (2016-2017); директор Департамента научно-технологической и технической политики МСХ РК (2017-2018); директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК (2018-2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.

25 лет назад (2000) родился АДИЛЕТУЛЫ Нургиса – казахстанский тяжелоатлет, серебряный призёр чемпионата мира и чемпион Азии.

Фото: wfrk.kz

Родился в г. Шымкент.

Трудовая деятельность: серебряная медаль на юниорском чемпионате Азии (2019); юниорский чемпионат Азии (2020); серебряная медаль на чемпионате мира в весовой категории до 96 кг с результатом 383 кг в сумме двоеборья (2022); золотая медаль на континентальном чемпионате (2023); золотая медаль чемпионата мира в Манаме (Бахрейн) в весовой категории до 96 килограммов (2024).