9 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день почты

Учрежден по инициативе Всемирного почтового союза в 1969 году и входит в систему международных дней ООН.

9 октября 1874 года был заключен Всеобщий единый почтовый договор, четыре года спустя переименованный во Всемирную почтовую конвенцию. Эта дата и считается днем создания ВПС. В состав союза вошло 21 из 22 государств, представители которых присутствовали на конвенции.

Всемирный день зрения (World Sight Day)

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой.

СОБЫТИЯ

В 1992 году историк Халифа Алтай стал лауреатом премии «Алаш» Союза писателей Казахстана за книгу «Атажұрттан Анадолыға дейін» («От земли отцов до Анадолы»).

Халифа Алтай (1917-2003) — казахский писатель, антрополог, тюрколог, теолог, писатель, переводчик, личность, которая обладала в стране большим авторитетом. За бесценный вклад в распространении ислама на территории Казахстана именем Халифы Алтай названа третья по вместительности в республике большая мечеть в городе Усть-Каменогорске и мечеть в ауле Кыргауылды Алматинской области.

В 1996 году Кировский район Южно-Казахстанской области был переименован в район Асык ата, Алгабасский район — в Байдибекский.

В 2006 году в селе Жалагаш Кызылординской области был открыт памятник Бухарбай батыру. Автор проекта — известный скульптор Муратбай Умбетов.

Бухарбай Естекбайулы (1822-1898) — казахский батыр, оратор, би Младшего жуза. Участник восстания под предводительством Кенесары Касымова. После тяжелого ранения в одном из боев вернулся к мирной жизни. Занимался земледелием, руководил строительством канала на Сырдарье, который существует и ныне («Канал Бухарбая»).

В 2008 году в Казахстане впервые прошел I республиканский съезд филателистов. На съезде приняли решение создать Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз коллекционеров почтовых марок».

В 2010 году казахстанский музыкант Марат Бисенгалиев за особые успехи созданных им оркестров — Западно-Казахстанского филармонического (WKPO) и симфонического оркестра Индии (SOI) — избран в руководящий состав Альянса симфонических оркестров Азиатского и Тихоокеанского региона (AAPRO).

В 2012 году в Астане был создан Центр Болонского процесса и академической мобильности, миссия которого заключается в содействии надлежащему и полному осуществлению согласованных принципов Болонского процесса в Республике Казахстан на национальном и вузовском уровнях.

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу предполагает расширение доступа к европейскому образованию, профессиональное признание степеней и квалификаций, оценки обеспечения качества образования, реализации академической мобильности студентов и преподавательского состава, а также осуществление непрерывного образования.

В 2013 году в Национальной академической библиотеке РК г. Астаны состоялась презентация величайшего памятника мировой литературы «Шахнаме» великого персидско-таджикского поэта Фирдоуси в переводе на кипчакский язык. Рукописный экземпляр на кипчакском языке является на сегодня единственным в мире.

«Шахнаме» (перс. شاهنامه‎ — «Книга царей», «Книга о царях», «Царь-книга», «Царская книга») — выдающийся памятник персидской литературы, национальный эпос иранских народов. В «Книге царей» описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама в VII веке. Это — самая длинная поэма — ее объем в два раза больше, чем «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые.

В 2014 году был подписан совместный документ о завершении двусторонних переговоров между Казахстаном и Евросоюзом по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. С казахстанской стороны документ подписала министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, с европейской — еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гюхт.

В 2015 году в Шымкенте был торжественно открыт монумент, посвященный 550-летию Казахского ханства.

В сквере возле Центрального стадиона установлен монумент двум батырам Тилеу Айтулы и его сыну Жолдыаяку Тилеулы. На пятиметровом постаменте, облицованном красным гранитом, возвышается скульптурный ансамбль из меди. В центре композиции двое всадников, устремленных вперед. Этот памятник скульптор Абдукарим Ахметов специально изготовил к 550-летию Казахского ханства, тем самым увековечив память казахских батыров, ратовавших за целостность территории страны и положивших свои жизни за независимость народа.

В 2017 году введена в обращение почтовая марка, посвященная 25-летию дипломатической службы Казахстана. Данная марка входит в серию «Памятные и юбилейные даты». Номинал почтовой марки — 100 тенге, тираж составляет 10 тыс. штук. Художником марки является Павел Верховский, дизайнер — Сергей Маршев.

В 2019 году известная юная певица Данэлия Тулешова получила статус посланника Клубов ЮНЕСКО в Казахстане. Нагрудный знак и именной сертификат, подтверждающие статус, были вручены во время республиканской отчетно-выборной конференции Федерации Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.

Посланником Клубов ЮНЕСКО Казахстана становятся видные общественные деятели, проводящие социально значимую работу, активная гражданская позиция и мнение которых являются важными для общества. Посланник пропагандирует ценности ЮНЕСКО, повышает осведомленность общества о миссии, целях и задачах Клубов ЮНЕСКО Казахстана, способствует популяризации клубного движения среди общественности.

В 2019 году в преддверии 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая житель Каркаралинского района Манарбек Карим с сыном выгравировали портрет Абая на камне и установили возле исторического здания в Каркаралинске — дома татарского купца Халиоллы Бекметова, где гостили отец Абая Кунанбай и сам Абай. Этот дом подробно описал Мухтар Ауэзов в романе «Путь Абая».

В 2020 году на выставке в историко-краеведческом музее Темиртау был представлен старинный Коран, датированный началом прошлого века. Такой подарок музею преподнес 20 лет назад наиб-имам мечети Абдуали Асанов. В его семье книга была реликвией и передавалась от отца к сыну.

В 2021 году состоялось открытие Туркестанского музыкально-драматического театра. Дебютной постановкой на сцене стала пьеса «Борте» известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова. Произведение повествует о жизни смелой и отважной, мудрой и красивой, храброй и бойкой женщины по имени Борте, чья судьба была полна драмы и трагедии, о ее важной роли в жизни выдающегося полководца и завоевателя Чингисхана.

В 2021 году работа «Железный эдельвейс» астрофотографа из Караганды Евгения Бондаря попала в топ-лист международного конкурса 35AWARDS, участие в котором приняли 1622 человека из 118 стран мира и 844 городов. На суд жюри было представлено более трех тысяч фотографий.

Евгений Бондарь регулярно участвует в профильных астрономических форумах и занимает призовые места. Его цель — стать одним из победителей годового конкурса 35AWARDS в своем направлении. А оно у него необычное. Мужчина — астроном-любитель, астрофото стало для него хобби.

В 2023 году в Карагандинской области в пилотном порядке открыли первый в республике центр помощи семье при департаменте полиции. Новый метод борьбы с бытовым насилием внедрили с учетом международного опыта.

В 2024 году в Астане прошел форум молодых религиозных лидеров «Формируя общее будущее: роль молодых лидеров в укреплении межрелигиозного диалога» под эгидой Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие 200 человек из 30 стран мира. В ходе панельных сессий речь шла о духовных ценностях в эру новых технологий, в том числе о вызовах и возможностях искусственного интеллекта.