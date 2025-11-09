9 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 лет назад (1948) родился ЖУМАБЕКОВ Оналсын Исламович — государственный деятель РК.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, юрист (1974).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Жанакогамский» Аксуского района Талды-Курганской области (1966-1969); стажер, следователь прокуратуры Ауэзовского района (1974-1980); прокурор следственного управления прокуратуры КазССР (1980); помощник прокурора Казахской ССР по особым поручениям (1980-1983); прокурор Фрунзенского района прокуратуры г. Алма-Аты (1983-1985); заместитель прокурора Алма-Атинской области (1985-1990); прокурор Мангистауской области (1990-1994); прокурор Алматинской области (1994-1996); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (1997-2003); министр юстиции Республики Казахстан (2003-2005); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан (2008-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016).

66 лет назад (1959) родился МАЙКЕЕВ Мурат Жалелович – начальник Специализированного лицея «Арыстан».

Фото: lyceum-arystan.kz

Родился в городе Актюбинске. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1980); Военную академию им. М.В. Фрунзе (1994); факультет Генерального Штаба Военной Академии Республики Беларусь (2014).

Трудовая деятельность: командир мотострелковой роты (1983-1987); начальник штаба - заместитель командира, командир мотострелкового батальона (1987-1991); командир батальона, заместитель командира бригады, командир полка Республиканской Гвардии РК (1994-1998); заместитель командира, командир мотострелковой дивизии (1998-2002); начальник департамента воспитательной и социально-правовой работы МО РК (03.2002-09.2003); командующий аэромобильными войсками ВС РК (09.2003-08.2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов МО РК (08.2009-03.2010); главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (2010-09.2016); первый заместитель Министра обороны РК - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК (09.2016-04.2019).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

Награжден орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, «Айбын» II степени (2001), Даңк II степени (2012).

66 лет назад (1959) родилась АЙМАГАМБЕТ Айман Утегеновна — казахская актриса театра и кино. Заслуженный деятель Казахстана.

Фото: kaztheatre.kz

Родилась в Карагандинской области. Окончила среднюю школу имени Ж. Жабаева; факультет пения и дирижирования Музыкального училища им. П. И. Чайковского в Алматы (1984); Театрально-художественный институт им. Т. Жургенова в г. Алматы, факультет «Актер музыкально-драматического театра и кино» (1989).

Трудовая деятельность: певица ансамбля «Жезкік» Жезказганской областной филармонии (1978-1980); актриса Жезказганского музыкально-драматического театра (1989-1991); актриса Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева (1991); победа в номинации «Лучший женский персонаж» на XIII Республиканском театральном фестивале за роль Матери в «Прерванной колыбельной» (2005); победа в номинации «Лучший спектакль» на XXIV Республиканском фестивале драматических театров Казахстана за роль Шарлотты в комедии А. Чехова «Вишня» (2016); победа на V Международном фестивале театров малого формата в Челябинске (Россия), XIII Международном театральном фестивале тюркских народов «Наурыз», г. Казань, Республика Татарстан (2017).

47 лет назад (1978) родился ОРАЗАЛИН Кахарман Нуртасович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (2000); Академию Гражданской защиты МЧС России (2011).

Трудовая деятельность: старший офицер подразделений гражданской обороны, начальник отдела военной мобилизации и специальной работы ДЧС ВКО, заместитель начальника Управления гражданской обороны ДЧС г.Астаны (2000-2020); начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК (2020-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.