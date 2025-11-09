9 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международная неделя науки и мира

Впервые проводилась в 1986 году в рамках Международного года мира. В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/43/61), которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира.

По мнению специалистов ООН, ежегодное проведение недели — это важный вклад в установление мира. Это событие способствует более широкому научному обмену по темам, имеющим значение для всех, а также расширяет осведомленность общественности о взаимосвязи проблем науки и мира.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Дата выбрана в память о трагическом событии — начале массовых еврейских погромов в Германии, известном под названием «Хрустальная ночь».

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии состоялась первая массовая акция физического насилия нацистов по отношению к евреям. Во время погромов в еврейских кварталах было убито несколько сотен человек, а еще 30 тысяч евреев схватили и отправили в концлагеря.

СОБЫТИЯ

В 1945 году был основан Павлодарский областной драматический театр им. А. П. Чехова. Единственный в Казахстане был награжден Международным театральным фондом (Швейцария) Золотой медалью «За высокое качество в деловой и творческой практике», и его имя внесено в энциклопедический словарь ведущих объектов культуры и бизнеса Европы. Театр сохраняет верность своим лучшим традициям, обогащая постановочную палитру своей деятельности оригинальными, самобытными спектаклями, масштабными театральными проектами, новыми формами и методами работы. Общий массив репертуара театра включает в себя свыше 30 спектаклей различных форм, жанров, категорий и направленности.

В 1989 году принял первых посетителей музей департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, в фонде которого находится более четырех тысяч экспонатов: документы, награды, личные вещи, фотографии, форменное обмундирование. Важные события десятилетий, материальные и документальные свидетельства времени, биографии сотрудников — все это отражено в экспонатах музея, которые представляют конец ХIХ века, ХХ и новое тысячелетие.

В 2005 году в 6 часов 33 минуты по московскому времени ракетоноситель «Союз-ФГ» с межпланетной станцией «Венера-Экспресс» успешно стартовал со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Через 8 минут 48 секунд после старта головной блок в составе межпланетного аппарата и разгонного блока «Фрегат» был выведен на промежуточную, незамкнутую орбиту с наклонением 51,8° и отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Спустя 96 минут после старта, вторым импульсом двигателя разгонного блока аппарат был выведен на отлетную траекторию к Венере.

В 2010 году в Нью-Йорке прошел Казахстанско-американский инвестиционный форум-2010, на котором были представлены конкретные проекты в рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития, предполагающие участие передовых инвестиционных и технологических иностранных компаний. В рамках форума состоялась презентация открывшегося в Нью-Йорке представительства Торгово-промышленной палаты РК.

В 2012 году известный певец из Западно-Казахстанской области Марат Сарбопеев вернулся из Македонии с главным призом фестиваля эстрадной песни «Еврофест», прошедшего в столице этой страны Скопье. Следует отметить, что в фестивале «Еврофест» раньше никто из Казахстана не участвовал.

В 2015 году в Алматы на Кенсайском кладбище установили памятник Батырхану Шукенову. Мемориал темно-зеленого цвета из кордайского камня выполнен в виде полумесяца, с левой стороны видно изображение скрипичного ключа. Высота комплекса составляет 2,15 метра. С правой стороны мемориала расположена стела с изображением Батырхана Шукенова с саксофоном.

В 2015 году в Семее появилась новая достопримечательность — «Стена мудрости». Обыкновенная стена в центре города превратилась в расписную фреску. Художники в формате 3D изобразили на ней портреты великих земляков — Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова.

В 2016 году трем национальным театрам Казахстана: корейскому, немецкому и уйгурскому был присвоен статус академических.

В 2018 году в Ханты-Мансийске впервые в истории отечественных шахмат в 1/8 финала чемпионата мира прошла спортсменка из Казахстана Жансая Абдумалик. Чемпионат мира в Ханты-Мансийске собрал 64 сильнейших шахматистки со всего мира.

В 2020 году впервые в Казахстане был проведен республиканский конкурс детективных произведений «Серт», основные цели которого — повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма, воспитание сотрудников органов внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности присяге и служебному долгу, обеспечение надежной безопасности и спокойствия граждан.

В 2021 году в Кокшетау была представлена первая национальная платформа электронных учебников TopIQ. Платформа, как удобная методика, облегчает работу педагогов и повышает интерес и мотивацию учащихся к знаниям, предмету. Мультимедийные материалы, такие как фото, видео, аудио и интересные интерактивные задания, позволяют учащимся самостоятельно учиться. Она также эффективна и для родителей, которые контролируют знания своих детей.

В 2024 году Правительство утвердило Концепцию «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. Согласно целевым индикаторам к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия по укреплению экологического воспитания повысить с 15% до 40%, а рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%.

В 2024 году сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по хоккею. В последнем матче на турнире казахстанские хоккеисты встретились с командой Японии и победили ее со счетом 5:1.