9 млрд тенге выделено на строительство в Сырымском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В этом году на строительство социально-значимых объектов в Сырымском районе ЗКО из областного бюджета было выделено порядка 9 млрд тенге, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой рабочий визит в Сырымский район аким области Гали Искалиев начал с ознакомления с водохранилищем Анкаты, расположенном в сельском округе Шолаканкаты. По словам акима сельского округа Шолаканкаты Ерлана Журалиева, Анкатинское водохранилище вмещает в себя 6,5 миллиона кубометров воды. Вопрос использования речной воды для сельскохозяйственных нужд поднимался и до этого, именно для этих целей в 2017 году был проведен капитальный ремонт водохранилища.

Аким области отметил, что обеспечение населения чистой и качественной водой является одной из важнейших задач социальной политики государства. В текущем году были обеспечены питьевой водой жители сельских округов района: Тоганас, Куспанкол, Анкаты.

«На все проводимые работы в текущем году в Сырымском районе из областного бюджета было выделено порядка 9 млрд тенге. Все проекты социально-значимые. Сейчас идет строительство группового водопровода в селе Жымпиты Сырымского района из месторождения подземных вод Кенащы. В планах завершить работу в ноябре текущего года. Длина водопровода составляет более 76 км. Система водоснабжения Кенащы обеспечит чистой питьевой водой села Шагырлыой, Булан, Жамбыл, Кособа. Проект обойдется бюджету более чем в 2 млрд тенге. На данный момент выделено более 1 млрд тенге и ведутся строительные работы», – сообщил аким области.

В селе Жымпиты полным ходом идет ремонт внутрипоселковых дорог. В рамках программы Дорожной карты занятости в текущем году будет заасфальтирован ряд улиц. Ремонтные работы начались в мае текущего года. Подрядчиком является ТОО «Марасант», договор составлен на 224,5 млн тенге. Созданы 62 рабочих места, в том числе через Центр занятости.

«В дополнение к государственному контролю должен быть назначен общественный представитель из местного населения, который следил бы еженедельно за тем, как идут работы на стройплощадках. Желательно завершить работы раньше срока, для этого созданы все условия. Но качество не должно страдать, особое внимание нужно уделять качеству строительных материалов», – отметил Гали Искалиев.

Капитально отремонтирован в этом году районный культурно-спортивный комплекс. Полным ходом ведутся строительные работы по капитальному ремонту здания районного Центра детского и юношеского творчества. В сельском округе Сарыой начался капитальный ремонт средней школы им.Абая. В настоящее время благоустраивается центральная площадь, которая в будущем может претендовать на звание «Жымпитинского арбата» и стать визитной карточкой Сырымского района.

Автор: Жанна Балыкова



