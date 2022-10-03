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9 медалей завоевали казахстанцы на IV Всемирных играх кочевников в Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 12:12
9 медалей завоевали казахстанцы на IV Всемирных играх кочевников в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 медалей завоевали казахстанские спортсмены на IV Всемирных играх кочевников — 3 «золота», 4 «серебра» и 2 «бронзы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Соревнования впервые проводили в Турции, где участие приняли свыше 3 тысяч спортсменов из 102 государств мира по 13 видам спорта. Спортсмены Казахстана выступили в 5 видах спорта: қазақ күресі, көкпар, көкбөрі, жамбы ату, традиционная стрельба из лука. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook отметил достижения наших спортсменов и поздравил их.

Так, по қазақ күресі в активе нашей сборной 6 наград: Марат Ныгматуллаев стал победителем в весовой категории до 60 кг. В финале его соперником оказался борец из Монголии. Также «золото» в весовой категории до 65 кг завоевала Зарина Сарипова. «Серебро» - у Еламана Койшыбаева (80кг) и Раузы Нурмухамметовой (55 кг), бронзовыми призерами стали «Қазақстан барысы» Максат Исагабылов (+80 кг) и Молдир Азамат (+65 кг).

Также Қасымхан Канат выступил в финале по традиционной стрельбе из лука, где соревновались 95 спортсменов из 32 стран. Он уступил своему сопернику Огуз Окшы с разницей в 2 очка и завоевал серебряную награду.

Также по көкбөрі участие приняли команды Казахстана, Кыргызстана и Турции. Команда Турции - на третьем месте. В итоге игра для сборных Казахстана и Кыргызстана завершилась со счетом 0:5 и наши спортсмены заняли второе место.

Сборная Казахстана стала чемпионом по кокпару, одолев принципиальных и очень сильных соперников из Кыргызстана со счетом 4:3. На пути к финалу казахстанцы разгромили спортсменов Узбекистана и Монголии со счетом 8:1 и 12:2.

Министр Даурен Абаев отметил, что кокпар впервые вошел в программу Игр кочевников и эта победа является уникальным историческим событием.

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Фото: gov.kz


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