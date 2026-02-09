9 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1955) родился КАЖЫБЕК Ерден Задаулы — академик Национальной академии наук РК.

Фото: jasqazaq.kz

Родился в г. Джезказган. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (1977); аспирантуру Академии наук Казахской ССР, Институт языкознания, тюркология (1980).

Трудовая деятельность: дипломант КарГУ (1975-1977); младший научный сотрудник Института языкознания Академии наук Казахской ССР (1981-1982); ученый секретарь Института языкознания Академии наук Казахской ССР (1982-1989); заведующий отделом «Тюркологии и истории казахского языка» Института языкознания АН КазССР (1989-1992); президент Международного неправительственного, некоммерческого, научно-культурного учреждения «Международный тюркологический центр» (с 1989 года); председатель общества «Қазақ тілі» Национальной академии наук Республики Казахстан (1990-2000); директор Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Национальной академии наук Республики Казахстан (1992-2000); научный эксперт администрации Президента Республики Казахстан (с 1995 года); президент Международного фонда «Евразия» (2000-2003); директор информационно-аналитического центра «Казахстан» (2000-2006); руководитель Международной образовательной программы Американского образовательного консорциума и Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева «Американский университет в Казахстане» (с 2003 года); руководитель представительства Американского образовательного консорциума в Центральной Азии (с 2003 года); главный научный сотрудник Института языкознания им. А. Байтурсынова Национальной академии наук Республики Казахстан (2005-2009); председатель Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2009); вице-президент международного общества «Қазақ тілі» (с 2012 года); руководитель центра «ТЮРКСОЙ» Казахского национального университета им. аль-Фараби (с 2016 года); заведующий кафедрой тюркологии Казахского национального университета им. аль-Фараби (2016-2017); заведующий отделом тюркологии и истории казахского языка Института языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК, уполномоченный представитель и член международного президиума Казахско-турецкого центра аль-Фараби Стамбульского университета (2016); директор Института языкознания имени А. Байтурсынова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2016-2020).

52 года назад (1974) родился ИДРИСОВ Саламат Нурмуханович — председатель правления — ректор НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова».

Фото: wikipedia.org

Родился в с. Орлик Индерского района Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, специальность «Математика и информатика» (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры «Информатика и ОИВТ», заведующий лабораторией ЭВМ (1996-2000); директор центра новых информационных технологий (2000-2009); декан факультета физики, математики и информационных технологий (2009-2012); декан факультета дистанционного обучения (2012-2013); директор административно-хозяйственного департамента, декан факультета дистанционного обучения (2013-2016); проректор по науке Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова (2016); ректор РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова» (2019-2020); и. о. Председателя правления — Ректор НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова», г. Атырау (2020-2021).

На занимаемой должности — с 2021 года.

49 лет назад (1977) родился ТОЛАМИСОВ Амангельды Габдылкаримович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: видеодан кадр/Сарқан ауданы әкімдігі

Окончил Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби, специальность «Историк, преподаватель истории» (1999); магистратуру Казахского государственного национального университета им.Аль-Фараби (2001); Академию экономики и права имени У. А. Жолдасбекова, специальность «Правоведение» (2010). Кандидат исторических наук.

Трудовая деятельность: преподаватель в Жетысуском университете им. И. Жансугурова (2001); преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана по воспитательной работе, заместитель по учебной работе в Жетысуском университете им. И. Жансугурова (2001-2012); декан гуманитарного факультета в ЖГУ им. И.Жансугурова (2012-2015); декан факультета культуры и искусства в ЖГУ им. И. Жансугурова (2015-2016); декан гуманитарного факультета в ЖГУ им. И.Жансугурова (2016-2018); проректор по воспитательной работе Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжоловой (2018-2019); советник ректора ЖГУ им. И. Жансугурова (2019-2020); декан гуманитарного факультета ЖУ им. И. Жансугурова (2020-2022); декан Высшей Школы гуманитарных наук ЖУ им. И. Жансугурова (2022-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

45 лет назад (1981) родился БАКАЕВ Алибек Асетович — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, переводчик-синхронист (2002); Академию государственного управления при Президенте РК, политолог (2011); Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, ФРГ (2001); Дюкский университет Стэнфордской школы государственной политики (программа для руководящих работников по государственной политике и менеджменту) (2011).

Трудовая деятельность: референт департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004); атташе посольства Казахстана в Германии (2004-2008); советник по международным вопросам, шеф протокола Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2008-2009); директор департамента международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК (2009-2012); начальник управления азиатских диалоговых форумов департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2012-2013); заместитель, исполняющий обязанности директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2013-2015); директор департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2015-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации (2019-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (2020-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Австрия, Постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (2022-2023); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2023).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

Также в этот день родились:

95 лет назад (1931-1976) родился МАКАТАЕВ Мукагали Сулейменович — казахский поэт и писатель, переводчик.

Фото: malim.kz

Родился в ауле Карасаз Нарынкольского района (ныне — Райымбекский) Алматинской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Трудовая деятельность: секретарь сельсовета в ауле Карасаз, литературный сотрудник районной газеты «Советтік шекара» (ныне — «Хан тәңірі») (1948); диктор Казахского радио (1954-1962); заведующий отделом газеты «Қазақ әдебиеті», литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне — «Егемен Қазақстан») (1962-1963); литературный сотрудник журнала «Мәдениет және тұрмыс» (ныне — «Парасат») (1963-1965); заведующий отделом поэзии в журнале «Жұлдыз» (1965-1972); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1972-1973).

Мукагали Макатаев — яркая страница казахской поэзии 60-70 годов ХХ века. Первые стихи поэта «Қырман басында», «Қойшы бала — Әкітай» были опубликованы в 1948 году в газете «Советтік шекара». Затем были изданы сборники стихотворений «Армысыңдар, достар» (1966), «Қарлығашым, келдің бе?», «Аққулар ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) и другие, которые вошли в золотой фонд казахской национальной поэзии. Известность ему принесла поэма «Аппассионата» (1962).

Многие стихи поэта были положены на музыку композиторов Нургисы Тлендиева, Шамши Калдаякова, Данеша Ракишева, Ильяса Жаханова и других. Литературные способности Мукагали Макатаев проявил и в сфере художественного перевода. Им переведены на казахский язык ряд произведений русской и зарубежной литературы: Николая Тихонова, Евгения Евтушенко, Данте Алигьери, Уолта Уитмена и Уильяма Шекспира.

73 года назад (1953-2023) родился САПАРБАЕВ Бердибек Машбекович — государственный и политический деятель Казахстана.

Фото: astanatv.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономики и планирование материально-технического снабжения (1977).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Задаринский» Яныкурганского района Кызыл-Ординской области (1969-1971); ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977); экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (1977-1988); заместитель министра народного образования Казахской ССР (1988-1993); заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); руководитель аппарата Кабинета Министров РК (1995); аким Кызылординской области (1995-1999); аким Южно-Казахстанской области (1999-2002); председатель Агентства таможенного контроля РК, вице-министр финансов — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2002-2006); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК — представитель Правительства в Мажилисе Парламента РК (2006-2007); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2007); министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); аким Восточно-Казахстанской области (2009-2014); заместитель Премьер-Министра РК (2014-2015); аким Актюбинской области (2015-2019); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2019). заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2020); аким Жамбылской области (2020-2022); председатель Совета директоров АО «Национальный холдинг „QazBioPharm“ (2022-2023).

Скончался 10 июня 2023 года.