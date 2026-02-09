9 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день стоматолога

Установлен в память о святой Аполлонии, жившей в III веке в Александрии. Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая в Христа. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства, но она не дрогнула перед лицом смерти. Ее страдания и христианский подвиг так поразили современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — и зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. Ее день — 9 февраля.

СОБЫТИЯ

В 1925 году столица Казахской автономной республики в составе РСФСР из Оренбурга была перенесена в Кызыл-Орду (Кызылорда). Позже в 1927 году столицей стал г. Алматы.

В 1935 году постановлением президиума ЦИК КазАСР на русском языке было утверждено наименование «казахи» в отношении местного коренного населения вместо практиковавшего до этого дня наименования «казаки», а также название «Казахстан» в отношении республики, которую до этого дня называли не иначе как «Казакстан».

В 1985 году Союзом писателей Казахстана была учреждена премия имени Мукагали Макатаева.

Мукагали Макатаев (1931-1976) — казахский советский поэт и писатель, переводчик. Первый сборник стихов вышел только через 13 лет после поэтического дебюта, а переводов своих произведений на русский язык он так и не увидел. Слава к Мукагали Макатаеву пришла после смерти. Уникальным стало иллюстрированное издание «Божественной комедии» Данте в его переводе. Поэтические сборники вошли в золотой фонд казахской поэзии.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством. Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами был подписан в Алматы в ходе визита первой официальной иорданской делегации, которую возглавлял принц Раад бен Зейд.

В 1994 году в целях повышения роли академической науки в развитии научно-технического прогресса и усиления государственной поддержки научных работников Национальной академии наук Республики Казахстан придан статус высшего государственного научного учреждения, осуществляющего свою деятельность на принципах самоуправления.

Национальная академия наук Республики Казахстан объединяет в своих рядах ученых высшей квалификации всех научных направлений и является единственным в стране учреждением, имеющим право присвоения званий от имени государства.

В 2000 году Мукагали Макатаеву за сборник стихов «Аманат» была посмертно присуждена Государственная премия Республики Казахстан в области литературы, искусства и архитектуры.

В 2010 году в каталог небесных тел была внесена запись о присвоении звезде из созвездия Водолея имени Михаила Панина, известного казахстанского ученого.

Михаил Панин — автор четырех крупных научных монографий, многих фундаментальных учебников по экологии и ряда учебно-методических пособий, имеющих широкое признание. В республиканских и зарубежных изданиях опубликовано свыше 1 200 его научных работ. Он удостоен государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники.

В 2011 году в Брюсселе в штаб-квартире Европейского парламента прошла конференция под названием «Казахстан: свобода средств массовой информации и гражданского общества», организованная польским фондом «Открытый диалог» при содействии подкомитета по правам человека Европарламента.

Для Евросоюза развитие отношений с Казахстаном играет большую роль, в связи с чем соблюдение прав человека и его основных свобод находится в центре внимания европейских парламентариев.

В 2016 году Единый контакт-центр Республики Казахстан 1414 успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта EN 15838 — наиболее престижной и профессиональной системы подтверждения качества оказываемых клиентам услуг в контакт-центрах любых организаций, вне зависимости от профиля деятельности организации и размера контакт-центра.

Данный сертификат — это признание высокого стандарта качества оказываемых консультационных услуг и соответствия выстроенных процессов по обслуживанию клиентов требованиям международного стандарта.

В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген, принимавший участие в конкурсе исполнителей «Singer» в Китае, возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной. Рейтинг популярности звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и другие) в Китае составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по количеству просмотров видео артиста, телевизионному рейтингу и тому подобное.

В 2019 году в Лингвистико-техническом университете польского города Свече открылся молодежный культурно-образовательный центр «Абай».

Цель нового центра — популяризация и расширение знаний у студенческой молодежи Польши о традициях и обычаях казахского народа, а также творчестве великого поэта-просветителя Абая, уроженца Восточного Казахстана.

В 2021 году Международная Тюркская академия провела мероприятие «Яркая звезда Востока», в рамках которого был объявлен Год Алишера Навои — великого мыслителя, поэта.

В прошлом году Тюркская академия перевела на казахский язык и выпустила уникальное издание нескольких известных стихов Алишера Навои, вошедших в сборник «Хамса». В 2021 году была продолжена работа по переводу произведений поэта на языки братских тюркских народов.

В 2022 году для того, чтобы поднять работу в нижней палате Парламента на новый уровень и следить за исполнением поручений Президента со стороны депутатов Мажилиса была создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан».

В 2022 году Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества.

Отметив исторический характер события, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.

В 2023 году депутаты Сената Парламента ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Документом предусмотрены основания для передачи осужденного и отказа от него. Осужденный предоставляется в следующих случаях: если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года, если обе страны согласны с таким предоставлением.

В 2025 году первое «золото» Азиады-2025 выиграла мужская сборная по шорт-треку на дистанции 5000 метров. В составе чемпионской команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

В 2025 году в Павлодарской области был найден уникальный головной убор XIII века — серебряная бокка. Редкая бокка из чистого серебра, найденная в древнем кургане, принадлежала знатной женщине из племен кимаков и кипчаков. Ее украшали тонкая чеканка, драгоценные камни и элементы, характерные для средневекового ювелирного искусства степных народов. Головной убор крепился к собранным косам, подчеркивая величие и элегантность своей владелицы. Артефакт хранится в зале кочевой цивилизации Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г. Н. Потанина.