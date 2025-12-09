9 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1956) родился ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нургалиевич — генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: odkb-csto.org

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института, учитель географии, биологии (1979).

Трудовая деятельность: тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области (1973-1974); учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979); заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983); первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986); первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988); заведующий отделом рабочей молодежи, отделом социально-экономических проблем молодежи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1989-1991); председатель Государственного комитета РК по делам молодежи (1991-1993); помощник Президента РК (1993-1995); заместитель Премьер-Министра РК (1995-1997); заместитель Премьер-министра — Министр образования и культуры РК (03.1997-10.1997); заместитель руководителя администрации Президента РК — заведующий организационно-контрольным отделом администрации Президента РК (1997-1998); первый помощник Президента РК (1998-1999); аким Атырауской области (1999-2000); заместитель Премьер-Министра РК (2000-2002); Премьер-Министр РК (2002-2003); Государственный секретарь РК (2003-2004); руководитель администрации Президента РК (2004); аким Алматы (2004-2008); аким Астаны (2008-2014); министр обороны РК (2014-2016); заместитель Премьер-Министра РК (2016-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019); президент Федерации гольфа Республики Казахстан (2022).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

63 года назад (1962) родился СМАИЛОВ Амангельды Халауденович — руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Акмолинской области — главный государственный инспектор труда Акмолинской области.

Фото из личного архива Амангельды Смаилова

Родился в селе Мурзабулат Шербакульского района Омской области (РСФСР). Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Инженер-строитель» (1988).

Трудовая деятельность: мастер стройцеха совхоза Станический Омской области (1988); мастер, начальник горно-дробильного цеха Омск-Даутского карьероуправления, Ленинградский район Кокчетавской области (1988-1990); главный инженер Омск-Даутского карьероуправления, Ленинградский район Кокчетавской области (1990-1991); главный инженер Даутской нефтебазы, Ленинградский район Кокчетавской области (1991-1992); главный инженер Омск-Даутского карьероуправления, Ленинградский район Кокчетавской области (1992-1993); директор строящегося предприятия ИМП «Ритм» (ТОО «Ритм»), Ленинградский район Кокчетавской области (1993-1998); директор ТОО «Реал НГП», Кокшетау (1998-2006); директор ТОО «СК Ауыл Газ», Кокшетау (2006-2011); директор ТОО «ENKI», Кокшетау (2011-2014); заместитель акима города Кокшетау (2014-2015); руководитель управления строительства Акмолинской области (2015-2017); директор ТОО «СК Ауыл Газ», Кокшетау (2017-2018); руководитель ГУ «Отдел жилищной инспекции Кокшетау» (2018); заместитель акима города Кокшетау Акмолинской области (2018-2019); аким города Кокшетау Акмолинской области (2019-2021); руководитель Управления по инспекции труда Акмолинской области (2021-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

47 лет назад (1978) родился ОМАРОВ Мадияр Турсынович — заместитель начальника Департамента полиции области Жетысу.

Фото: GOV.kz

Родился в селе Карабута Маканчинского района Семипалатинской области. Окончил Карагандинскую академию МВД РК им. Б. Бейсенова (2015); магистр юридических наук.

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел начал (1997); начальник управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области (2018-2020); начальник Управления полиции города Актау ДП Мангистауской области (2020-2022); слушатель факультета № 2 Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова (2021-2022); заместитель начальника Департамента полиции области Абай (2022-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

46 лет назад (1979) родился ОРШУБЕКОВ Нурбек Абубекович — руководитель управления образования Жамбылской области.

Фото: GOV.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Бакалавр математики» (2000). Кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Международной инженерной академии.

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана по учебно-методической работе, начальник отдела учебного процесса, директор Департамента по науке и инновациям, помощник ректора, доцент кафедры математики и компьютеризации КазНУ им. аль-Фараби (2004-2010); руководил Департаментами по контролю в сфере образования Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК в городах Алматы и Астане (2011-2015); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2015-2016); заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2016); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2016-10.2017); председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК (11.2017-2018).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

43 года назад (1982) родился ОСПАНОВ Ералы Серикович — аким района имени Казыбек би города Караганды.

Фото: акимат Караганды

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по квалификации «Политолог. Преподаватель политологии» (2007); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по квалификации «Бакалавр юриспруденции» (2012).

Трудовая деятельность: специалист, инспектор Центра обслуживания населения № 1 города Караганды (2007-2008); специалист по социальной работе, главный специалист отдела внутренней политики города Караганды (2008-2009) начальник отдела организационной работы аппарата акима города Караганды (2009-2011); эксперт управления контроля в автомобильном транспорте Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2012); главный эксперт по вопросам аналитической работы Управления стратегического планирования и сводного анализа в Агентстве РК по регулированию естественных монополий (2012-2013); главный специалист секретариата Ассамблеи народа Казахстана, руководитель отдела внешне-экономических связей и протокола в аппарате акима Карагандинской области (2013-2015); помощник акима Карагандинской области (2015-2016); заместитель акима города Сарани (2016-2023).

На занимаемой должности — с апреля 2023 года.

Также в этот день родились:

54 года назад (1971-2020) родился КУРАНБЕК Бейсен Абайулы — журналист, телеведущий, телепублицист, лауреат премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

Фото: Kazinform

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: журналист, ответственный секретарь республиканской газеты «Спорт»; работал на телеканале «Рахат», «Хабар», «31 канал», в телерадиокомплексе Президента; генеральный директор телеканала «Жетысу» Алматинской области (2007-2012); ведущий известного социально-бытового ток-шоу «Айтуға оңай» на телеканале «Қазақстан» (2013-2017); генеральный директор Алматинского областного телеканала «Жетысу» (2014-2020); ведущий программы «Қарекет» (с 2017 года).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, «Ерен еңбегі үшін», «Тіл жанашыры»; нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері». Обладатель национальной премии «Жыл таңдауы». Почетный гражданин городаТалдыкорган.