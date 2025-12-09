9 декабря. Календарь Казинформа «Даты и события»

ДАТЫ

Международный день борьбы с коррупцией

Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году, Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, основная задача которой — предотвращение и наказание актов геноцида в мирное и военное время в странах, ратифицировавших конвенцию.

СОБЫТИЯ

В 1991 году Государственная библиотека имени А. Пушкина была переименована в Национальную библиотеку Казахской ССР, затем после переименования Казахской ССР в Республику Казахстан — в Национальную библиотеку Республики Казахстан.

В 1996 году Кайрат Рыскулбеков был посмертно удостоен звания «Халық Қаһарманы» и награжден орденом «Отан».

Кайрат Ногайбаевич Рыскулбеков (1966–1988 годы) — участник декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате, за участие в которых был осужден к высшей мере наказания — смертной казни, которая была заменена 20 годами лишения свободы. Он погиб по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован.

В 1997 году в столице Исламской Республики Иран — Тегеране — была принята резолюция «Об оказании помощи регионам исламского мира, пострадавшим от экологической катастрофы: бассейн Аральского моря и район Семипалатинского ядерного полигона».

В 2008 году в Караганде состоялось открытие памятника великому ученому и мыслителю Абаю. пятиметровая скульптура отлита из бронзы в художественно-производственном комбинате Карагандинской областной организации Союза художников Казахстана. Автор — скульптор Аскар Нартов.

В 2009 году в Алматы была выпущена почтовая марка к 100-летию выдающегося кинооператора, народного артиста, члена Союза кинематографистов республики Искандера Тынышпаева.

Искандер Тынышпаев (1909-1995) — первый казахский профессиональный кинооператор. Десятки документальных и научно-популярных фильмов, которые снимал Искандер Тынышпаев, вошли в золотой фонд киноискусства Казахстана и являются своеобразными учебными пособиями по операторскому искусству.

В 2010 году в ходе заседания Высшего органа Таможенного союза президенты Казахстана, Беларуси и России подписали Декларацию о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В 2011 году в Республике Польша национальная компания «Польская почта» выпустила специальную почтовую марку, посвященную 20-летию независимости Казахстана. На марке изображен контур территории нашей страны, заполненный изнутри национальным орнаментом, и надпись «20 лет независимости Казахстана». Юбилейная марка выпущена в количестве 500 тысяч штук, а ее номинал равен 2,40 злотых.

В 2015 году на Кубке президента Федерации спортивной пулевой стрельбы РК в стрельбе из пневматического оружия был установлен новый рекорд Республики Казахстан. Автором его стал армейский спортсмен центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Юрий Юрков.

На дистанции 10 метров стрелок выбил 624,4 очка, тем самым побив свой предыдущий рекорд 622,9 очка, установленный на Кубке мира 2015 года в Азербайджане.

В 2016 году трем национальным театрам Казахстана — корейскому, немецкому и уйгурскому — был присвоен статус академических театров страны.

В 2016 году в Актау открыли первый военный пирс для базирования кораблей и судов Военно-морских сил Казахстана. Наличие собственного пункта базирования кораблей позволит эффективно и своевременно реагировать на возможные угрозы в казахстанском секторе Каспийского моря, своевременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения, оперативно осуществлять выход кораблей в районы сосредоточения.

В 2018 году за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу народная артистка Казахстана Роза Рымбаева была удостоена российской премии «Национальное величие». Торжественная церемония награждения прошла в государственном Кремлевском дворце в Москве.

Премия «Национальное величие» — независимая общественная премия, целью которой является выявление и поощрение российских и зарубежных успешных людей. Также премии удостаиваются государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства.

В 2019 году в Северо-Казахстанской области, вблизи села Донецкое Тайыншинского района, было обнаружено древнее захоронение. Вместе с костями женщины, немолодой по возрасту, находились серебряное зеркало с изображением рыб, остатки кожаного футляра, обломки ножниц, деревянный гребень и, вероятно, обломок чаши и металлический стержень.

В 2019 году в столице открылся центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Открытие центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана.

В 2020 году в Улытау был возведен памятник көкбөрі (степному волку), который является святым животным для тюркского народа. Он установлен в 35 км от Улытау — на территории зоны отдыха «Күмісбұлақ». Это первый в мире памятник подобного характера и такого масштаба. Приняты меры по занесению его в Книгу рекордов Гиннесса. Автор идеи и скульптор необычного объекта — член Евразийского союза дизайнеров Амантай Мендыгалиев. Высота памятника «Ұлытау көкбөрісі» составляет 9,70 метра, из них высота скульптуры — шесть метров, и постамента — 3,70 метра. Вес самой скульптуры көкбөрі — две тонны, с постаментом — около пяти тонн. Внутренняя конструкция изготовлена из железа и пластика, выдерживающего 60-градусный мороз и жару.

В 2020 году в списки Всемирной метеорологической организации были включены метеостанции «Ақкөл», «Арал теңізі», «Атбасар», «Ырғыз», «Қазалы», «Михайловка», «Түркістан» и «Жаркент».

В Казахстане работают более 35 метеорологических станций с вековой историей наблюдений. Все столетние метеостанции Казахстана будут признаны мировым сообществом поэтапно.

В 2021 году в аэропорту Актобе открыли первый туристско-информационный центр «Visit Aktobe», в котором каждый желающий сможет получить полную информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и другом.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу Euronews. Глава государства заявил о том, что Россия является стратегическим партнером Казахстана. У Казахстана с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире, традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить. Президент Казахстана подтвердил, что, несмотря на потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество.

В 2024 году 14-я Национальная Премия «Халықтың Сүйіктісі — 2024» подвела итоги голосования в 10 номинациях. Деятелем культуры года в четвертый раз признан народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.