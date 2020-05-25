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9,6 млрд тенге предусмотрено на строительство жилья в Кызылординской области

25 Мая 2020 14:32
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9,6 млрд тенге предусмотрено на строительство жилья в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в текущем году планируется строительство 784 тыс. кв. метров жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

« В Кызылординской области в текущем году за счет всех источников финансирования планируется строительство 784 тыс. кв. метров жилья или 6,4 тысяч жилищ. За I квартал текущего года на жилищное строительство было направлено 6,4 млрд. тенге инвестиций, введено в эксплуатацию 130,3 тыс. кв. метр ов или 922 индивидуальных домов», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как отметили в министерстве, в целом, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в текущем году в регионе на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрены средства в размере 9,6 млрд. тенге для реализации 47 проектов с созданием 1 385 рабочих мест.



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Ключевые слова: Кызылординская область, Строительство, Жилье,
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