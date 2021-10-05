9,5 тысячи земельных участков обеспечат инфраструктурой под строительство в Мангитауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области обеспечат инженерной инфраструктурой под строительство 9,5 тыс. земельных участков. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что до 2025 года в регионе в рамках программы «Нұрлы жер» планируется ввести 7,3 млн кв. м или 67 тыс. жилищ.

2021 год - 1201 тыс. м2 или 11,2 тыс. жилищ;

2022 год – 1271,9 тыс. м2 или 11,7тыс. жилищ;

2023 год – 1448,6 тыс. м2 или 13,3 тыс. жилищ;

2024 год – 1589,6 тыс. м2 или 14,6 тыс. жилищ;

2025 год – 1767,6 тыс. м2 или 16,2 тыс. жилищ.

«В том числе, в рамках Комплексного плана планируется за счет госсредств обеспечить арендным и кредитным жильем 151,2 тыс. кв. м жилья или 2,5 тыс. квартир», - пояснил Бейбут Атамкулов.

По данным ведомства, для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки до 2025 года запланировано выделение 34,7 млрд тенге

(в 2021 годупредусмотрено 4,5 млрд тенге).

Будут обеспечены инженерной инфраструктурой 9,5 тыс. земельных участков.

Планируется создать 4 тыс. рабочих мест (в том числе по инженерно-коммуникационной инфраструктуре - 2,2 тыс. рабочих мест), из них 590 постоянных, 4,7 тыс. временных.