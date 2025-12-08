8 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 летназад (1959) родилась НУРГАЗИЕВА Бану Ганиевна — президент Гражданского альянса Республики Казахстан.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет, филолог (1979).

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы, завуч по воспитательной работе в средней школе имени Абая с. Шилик Алматинской области (1979-1988); инструктор идеологического отдела Шиликского районного комитета Компартии Казахстана; руководитель дома кружка детско-юношеского творчества, преподаватель СТК Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (1988-1991); референт организационного отдела, заведующая отделом внутренней политики аппарата акима Шиликского района (1992-1997); главный специалист отдела внутренней политики Бостандыкского районного акимата г. Алматы; главный специалист отдела здравоохранения и социальной защиты населения акимата г. Алматы (1997-2002); руководитель аппарата акима Жетысуского района г. Алматы; заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы; директор Информационно-аналитического центра при акиме г. Алматы (2002-2005); директор департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2005-2007); директор ТОО «Восточный Медиа Экспресс»; заведующая отделом политической работы центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); исполняющая обязанности директора департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры Республики Казахстан (с 2012 года — Министерства культуры и информации Республики Казахстан) (2010-2014); заместитель акима Мангистауской области (2014-2017); генеральный директор Национального центра по управлению персоналом государственной службы (с 2017 года).

На занимаемой должности — с сентября 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет»; юбилейными медалями.

59 лет назад (1966) родился МЫРЗАКЕ Галымжан Жарылкасынович — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Фото: kstnews.kz

Родился в г. Каратау Жамбылской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-механик (1995); Университет «Туран», юрист (1997).

Трудовая деятельность: слесарь-ремонтник энергоцеха ПО «Каратау» г. Каратау Джамбулской области (1984-1985); слесарь-ремонтник ПО «Энергоцех» г. Каратау Джамбулской области (1987-1988); водитель-механик многопрофильного кооператива «Оян» г. Каратау Джамбулской области (1988-1990); пожарный, начальник караула ОПО УВД Джамбулской области ППЧ-18 г. Каратау (1990-1994); инспектор Таможенного управления по Жамбылской области (1994-1996); помощник прокурора Жамбылской области, старший помощник прокурора Таласского района (1996-1999); судья Алматинского райсуда г. Астана (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2002-2005); председатель коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда (2005-2010); председатель кассационной судебной коллегии Южно-Казахстанского областного суда (2010-2012); председатель Костанайского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности — с декабря 2015 года.

49 лет назад (1976) родился ТИКИБАЕВ Ержан Амангельдинович — первый заместитель генерального директора по производству РГП «Госэкспертиза».

Фото: РГП «Госэкспертиза»

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель» (1999).

Трудовая деятельность: плотник-бетощик ВКМХК в Строительно-монтажном управлении в пос. Усть-Таловка (1999-2000); мастер по капитальному строительству ВКМХК СМУ пос. Усть-Таловка (2000-2002); заместитель главного инженера по технике безопасности (2002-2002); главный инженер СМУ пос. Усть-Таловка (2002-2003); ведущий инженер по технадзору за зданиями и сооружениями управления комбината ВКМХК (2003-2005); начальник отдела архитектурно-строительного контроля и инспектирования ГУ «УГАСК ВКО» (2005-2006); заместитель начальника управления ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля» (2006-2012); заместитель директора ТОО «СтройТехЭксперт» (2012-2013); директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону (2013-2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

Награжден медалями «Мемсараптама РМК» 30 жыл» (2018), «Ерен еңбегіүшін» (2020), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», (2021).

43 года назад (1982) родился АБДИКЕНОВ Ельдар Абдикенович — заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК.

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родился в Абайской области. Окончил Академию МВД РК (2004) специальность «Юриспруденция»; Центрально-Азиатский университет (2007) специальность «Финансы и кредиты»; Каспийский общественный университет (2021) магистр юридических наук.

Трудовая деятельность: оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью Управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области (2004); оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ауэзовского РУВД города Алматы (2004-2006); старший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области (2006-2009); начальник (регионального) отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области (2009-2012); старший оперуполномоченный по особо важным делам группы по раскрытию особо опасных преступлений и борьбе с бандитизмом Южного регионального Управления по борьбе с организованной преступностью Комитета криминальной полиции МВД РК (2012-2013); главный оперуполномоченный по особо важным делам группы по раскрытию особо опасных преступлений и борьбе с бандитизмом Южного регионального Управления по борьбе с организованной преступностью Комитета криминальной полиции МВД РК (2013-2014); начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области (2014-2018); начальник ОВД города Капшагай ДВД Алматинской области (2018-2019); заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области (2019); заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области (2019-2022); заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области (2022); заместитель начальника Департамента полиции Жетысуской области (2022-2025); первый заместитель начальника ДП области Жетісу (2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.