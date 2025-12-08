8 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день художника

Введен в календарь общественно значимых событий мирового масштаба в 2007 году. С инициативой учреждения профессионального праздника живописцев выступили представители Международной ассоциации «Искусство народов мира».

СОБЫТИЯ

В 1937 году Ахмет Байтурсынулы был приговорен к расстрелу как «враг народа».

Ахмет Байтурсынулы — поэт, ученый-литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик и общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения казахского народа начала XX века, государственный деятель, ученый-основоположник казахского языкознания и литературоведения, реформатор национального письма, просветитель и член исполнительной власти Алаш-Орды.

В июне 1929 года ему припомнили политическую деятельность, он был арестован органами НКВД. В 1934 году по ходатайству Е. Пешковой (жена Максима Горького), работавшей тогда в комиссии Красного Креста, Ахмет Байтурсынулы был освобожден. В 1937 году Ахмет Байтурсынулы был снова арестован, 8 декабря, расстрелян как «враг народа» по приговору тройки НКВД. В 1988 году Ахмет Байтурсынов был реабилитирован.

В 1991 году создано Содружество Независимых Государств — межгосударственное объединение, образованное Беларусью, Россией и Украиной.

В Соглашении о создании СНГ, подписанном 8 декабря 1991 года в Минске, государства констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса и распада прекращает свое существование и заявили о стремлении развивать сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других областях. 21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, подписавшие совместно с Беларусью, Россией и Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ.

В 1992 году была создана Национальная инженерная академия Республики Казахстан — самая крупная и влиятельная общественная научная организация в стране. Более 20 научно-производственных центров работают в ее составе. Организация принимает активное участие в создании и развитии технопарков по всему Казахстану, ее отделения и филиалы тесно сотрудничают с производственными предприятиями в регионах.

В 2009 году в японском городе Осака состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом назначен вице-президент корпорации Toshiba Широ Кавашита. Главными задачами Почетного консульства РК в Осаке являются укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Японией.

В 2010 году в Нью-Йорке на аукционе Christie’s в рамках так называемых «русских торгов» на продажу были выставлены работы казахстанских мастеров живописи и скульптуры.

Для Казахстана — это особое событие. Впервые за 230 лет существования знаменитого аукционного дома здесь были выставлены на продажу работы казахстанцев.

В 2010 году видным казахстанским общественным деятелям Еркегали Рахмадиеву и Жабайхану Абдильдину вручена международная премия «Древо жизни», учрежденная Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, фондом «Древо жизни» и продюсерским центром «Арт-ассамблея» при поддержке Совета Федерации России. Присуждается выдающимся деятелям искусства, науки, культуры, политики и спорта за творческое долголетие.

В 2014 году Казахстан и Багамские Острова установили дипломатические отношения. Обмен дипломатическими нотами состоялся по итогам визита посла РК в Канаде Константина Жигалова в столицу Багам — г. Нассау.

Багамские острова — государство в Латинской Америке, в Вест-Индии, расположенное в Атлантическом океане. Содружество Багамских островов представляет собой архипелаг, насчитывающий около 700 островов, из которых только 30 обитаемы. Площадь — 13 940 кв. км. Национальная валюта — багамский доллар. Государственный язык — английский, еще достаточно распространен креольский или «патуа» (широко используется среди выходцев с Гаити). Глава государства — британский монарх, которого представляет генерал-губернатор.

В 2015 году в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена инициированная Казахстаном Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия. Соавторами соответствующей резолюции стали 35 государств, представляющих различные континенты и региональные группы.

В 2015 году в Каратальском районе Алматинской области после реконструкции открылся мавзолей предводителя из племени жалайыр внука Толе би батыра Ескельды би (1695-1770), роль которого особо значима в истории казахского народа. Он отличался не только своей добротой и умом, но и особенной мудростью — призывал народ к единству, сплоченности.

Выходец из рода сиыршы племени жалайыров Ескельды би во времена джунгарского нашествия героически проявил себя в битвах с врагом.

В 2016 году Европейская комиссия исключила все казахстанские авиакомпании из «черного списка» недостаточно безопасных авиаперевозчиков.

В 2016 году на новом объекте Универсиады «Алматы арена» была проведена процедура ввода в обращение марки, посвященной 28-й зимней Универсиаде 2017 года.

Печать офсетная в 4 краски, перфорация рамочная. Размер блока — 90×100 мм, размер марки — 28×40 мм. Номинал почтовой марки в блоке — 300 тенге. Тираж — 7 500 блоков. В блоке применены элементы защиты УФ-краской. Художник К. Плужникова.

В 2018 году в Астане прошла церемония награждения лауреатов первой национальной премии в области туризма «National Tourism Awards». Премия призвана стимулировать развитие отечественного туризма, способствуя созданию высокой туристской культуры, росту профессионализма участников отрасли и повышению качества туристских услуг.

В 2020 году Европейский союз и Организация Объединенных Наций приступили к осуществлению новой долгосрочной глобальной инициативы «Луч света», направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и детей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил свою полную поддержку реализации инициативы «Луч света» как на национальном, так и на региональном уровнях. Казахстан обеспечит дальнейшее развитие по обеспечению равенства, искоренению дискриминации женщин и значительному снижению уровня домашнего насилия в рамках международных обязательств, принятых Казахстаном.

В 2021 году в Каннах на фестивале короткометражного кино CANNES SHORTS казахстанский фильм «Мариям» режиссера Маржан Бекмаганбетовой получил специальный приз (Приз зрительских симпатий). Фестиваль в Каннах — это уникальный кинофестиваль, созданный всемирно известными художниками и режиссерами, как возможность продемонстрировать молодые таланты.

В 2021 году в Петропавловске Салимхан Сабитов открыл первую и пока единственную в Казахстане автошколу для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Равные права».

За два года в автошколе прошли обучение 28 человек, из них семь человек с инвалидностью. Большую заинтересованность в его услугах проявили люди без инвалидности, которые просят его научить уверенности за рулем.

В 2021 году в Казахстане впервые был использован метод спутниковой телеметрии для мониторинга снежного барса, внесенного в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеющего статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает, в том числе и в Казахстане.

Спутниковое оборудование представляет собой ошейники, которые отправляют информацию о перемещениях животных специалистам для дальнейшего изучения миграции, определения угроз и выработки предложений по их минимизации. Ошейники абсолютно экологичны и безопасны, а отлов проходит гуманным и безопасным методом, который успешно и многократно отработан в таких странах как Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Непал, Пакистан и Россия. Суть метода заключается в том, что отлов проходит без прямого участия человека, что многократно снижает риск стресса и травматизма животного.

В 2022 году акимом Астаны стал Женис Касымбек. Он родился 7 мая 1975 года в городе Чу Жамбылской области. Женис Касымбек был акимом Карагандинской области с сентября 2019 года по декабрь 2022 года.

В 2023 году более 100 активных женщин из разных регионов собрались для работы на I заседании женского крыла партии Amanat. В течение двух дней участницы встречи обсуждали вопросы расширения участия женщин в общественно-политической жизни страны, поддержки женского предпринимательства, развития инклюзивного общества и другие.

В 2024 году в Лас-Вегасе (США, штат Невада) непобежденный полусредневес из Казахстана Шавкат Рахмонов (18-0) провел бой с ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Этот бой в полусреднем весе, рассчитанный на пять раундов, завершился победой 30-летнего казахстанца Шавката Рахмонова, единогласным решением судей — 3:2.