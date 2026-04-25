896 объектов на 599,6 млрд тенге: итоги строительства в Казахстане с начала года

Основной объем ввода пришелся на промышленность и производство. В Карагандинской области запущено предприятие по добыче и обогащению медной руды мощностью 250 тыс. тонн, в Атырауской области — объект по производству и ремонту железнодорожного подвижного состава стоимостью 27,5 млрд тенге. В пищевой отрасли начали работу предприятия по выпуску молочной и хлебобулочной продукции, а в сегменте стройматериалов — производства пластиковых окон и огнеупорного кирпича.

Развитие получила и логистическая инфраструктура. За отчетный период введено 30 складов общей площадью 54,8 тыс. квадратных метров стоимостью 12,2 млрд тенге, а также два транспортно-логистических центра площадью 46 тыс. квадратных метров. Кроме того, построены холодильные склады мощностью 1750 тонн.

В сфере торговли и услуг введены 87 минимаркетов, 37 супермаркетов и 22 торговых дома. Также сданы 15 ресторанов и 21 кафе. Дополнительно построено шесть торгово-развлекательных центров, крупнейший из которых расположен в Шымкенте.

В энергетическом секторе в области Жетысу введены гидроэлектростанция мощностью 26 МВт и газотурбинная станция на 13,7 МВт. В Костанайской области запущены солнечные электростанции общей мощностью 25,8 МВт. В Мангистауской области введены восемь нефтяных скважин.

Социальная инфраструктура представлена образовательными и медицинскими объектами. Введено 19 школ на 10,3 тыс. ученических мест и 11 дошкольных организаций. Также сданы медицинские учреждения, включая реабилитационный центр и медицинские пункты. В культурно-спортивной сфере построены дома культуры, библиотека и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В сегменте деловой недвижимости введено 128 офисных зданий общей стоимостью 77,4 млрд тенге. Основные площади сосредоточены в Астане и Алматы. Кроме того, построено 65 паркингов на 5249 машино-мест.

В сельском хозяйстве введены объекты животноводства, включая помещения для содержания крупного рогатого скота и молочные комплексы. В Шымкенте запущена теплица площадью 138,9 тыс. квадратных метров стоимостью 11,4 млрд тенге. Также построены зернохранилища.

В рамках инфраструктурного развития проложены волоконно-оптические линии связи протяженностью 168,4 км, построены сети водоснабжения и газоснабжения. В Кызылординской области введен в эксплуатацию мост длиной 157 метров.

