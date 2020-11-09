891 пассажир не смог покинуть ВКО из-за отсутствия ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период со 2 по 8 ноября 891 человек не смог покинуть Восточно-Казахстанскую область на ЖД и авиасообщениях из-за отсутствия справки ПЦР. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе из ВКО не смогли вылететь в другие регионы Казахстана 104 авиапассажира по причине отсутствия справок ПЦР, их не допустили на борт воздушного судна. Со справками ПЦР-анализа вылетели из аэропортов ВКО 2960 авиапассажиров. В посадке на поезд было отказано 787 пассажирам без справок ПЦР, при этом 3941 человек со справками ПЦР были отправлены со станций ВКО в другие регионы Казахстана», - сообщил главный государственный санврач на транспорте.

Напомним, с 9 ноября также необходима ПЦР-справка для жителей Северо-Казахстанской области, которые планируют выезд на ЖД и авиатранспорте за пределы области.