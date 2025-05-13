89 плотин и дамб в ВКО требуют капитального ремонта

Речь идёт о плотинах, которые не выполняют своей функции, и десятилетиями не аккумулируют воду. Но при этом формально остаются на балансе и ежегодно могут «съедать» бюджетные средства. Об этом сообщили в Ертисской бассейновой инспекции.

Таких объектов в регионе выявлено, как минимум, четыре: по одному — в Самарском и Глубоковском районах и 2 — в Шемонаихе. Их состояние признано аварийным и экономически нецелесообразным для восстановления. В антикоррупционной службе ВКО отмечают, что средства, направляемые на содержание этих плотин, фактически использовались впустую. Теперь объекты подлежат полной ликвидации.

— Мы выявили случаи, когда на старые гидросооружения ежегодно выделялись деньги, но по факту никакого обслуживания не велось. Более того, вода в них давно не накапливается. В то же время многие функционирующие плотины находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в срочном ремонте, — прокомментировал ситуацию руководитель областного департамента Агентства по противодействию коррупции Денис Шакенов.

По итогам проверок выяснилось, что из 132 плотин и дамб, зарегистрированных в области, 89 требуют капитального ремонта. Обследования показали, что степень их износа достигает 60–70%, а в некоторых случаях приближается к 90%.

При этом большинство этих сооружений продолжают выполнять важную функцию — обеспечивают водоснабжение сельскохозяйственных угодий, способствуют развитию орошаемого земледелия и защищают населённые пункты от паводков. Именно такие объекты должны стать приоритетом для финансирования и контроля, уверены специалисты.

Однако сегодня на местном уровне далеко не всегда есть ресурсы и компетенции для их обслуживания. В районных акиматах зачастую отсутствуют специалисты по гидротехнике, которые могли бы отслеживать водный баланс и техническое состояние объектов.

— Весной никто не знает, сколько воды поступает, сколько расходуется, и может ли данное сооружение удерживать объёмы. Нет нужных кадров, нет контроля. Поэтому мы приняли решение передать часть объектов в ведение профессиональной организации, обслуживающей гидротехнические сооружения региона, у которой есть необходимый штат, — сообщил заместитель руководителя Ертисской бассейновой инспекции Ернар Мадиев.

Речь идёт о 24 гидросооружениях, которые планируют снять с баланса районных акиматов и передать коммунальному предприятию «Шығыс су қоймалары». Ожидается, что централизованное управление позволит наладить регулярный технический осмотр, оперативную реакцию на угрозы и более эффективное распределение водных ресурсов.

Ранее соответствующие предписания были направлены в областной акимат. Ведомства подчеркивают: речь идёт не только о рациональном расходовании бюджета, но и о безопасности жителей и сохранении водного потенциала региона.

Ранее сообщалось, что более 130 гидротехнических сооружений Казахстана пройдут многофакторное обследование.