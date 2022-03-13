89  пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии - МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 опубликовал информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13.03.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

На 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них в стационарах находятся 988 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 893 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов, на аппарате ИВЛ – 21 пациентов.