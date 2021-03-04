874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 85, город Алматы - 192, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 78, Атырауская область - 20, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 44, Карагандинская область - 41, Костанайская область - 90, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 74, Северо-Казахстанская область - 105, Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 199600.



