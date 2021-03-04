РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 04 Март 2021 | GMT +6

    874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 85, город Алматы - 192, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 78, Атырауская область - 20, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 44, Карагандинская область - 41, Костанайская область - 90, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 74, Северо-Казахстанская область - 105, Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 199600.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!