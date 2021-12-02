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87 тысяч алматинцев получают социальную помощь

2 Декабря 2021 19:00
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87 тысяч алматинцев получают социальную помощь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 87 тысяч горожан получают социальную помощь. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Ильяса Усерова, прожиточный минимум в Алматы повысился на 23,2 процента в соотношении с декабрем прошлого года. Сегодня он составляет 44 105 тенге.

Согласно статданным, в Алматы проживают более 87 тысяч человек с доходами меньше прожиточного минимума - 4,4% от общей численности населения города. Этой категории граждан оказывается всесторонняя поддержка в виде выплат АСП (выделено 2,6 млрд), помощи в трудоустройстве, выдачи грантов для реализации бизнес-проектов (направлено 7,3 млрд).

«В расчет величины прожиточного минимума входит как продовольствие, так и стоимость расходов на непродовольственные товары и услуги», - сказал заместитель акима города Алматы.

При этом в ходе последнего Послания Главы Государства было озвучено повышение размера минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге с 1 января 2022 года.


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#Алматы   #Социальная поддержка   #Акимат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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