862 млн теңге хотят потратить на украшение района Сарайшық Астаны к праздникам

В Астане объявили госзакупку на услуги по украшению района Сарайшық к праздничным и иным мероприятиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект заявки опубликован на единой платформе закупок. Заказчиком выступает аппарат акима района «Сарайшық». Закупка проводится способом открытого конкурса.

Согласно опубликованной заявке, услуги включают организационно-техническое обеспечение мероприятий на территории района Сарайшық №2.

Общая сумма, утвержденная для закупки, составляет 862,1 млн теңге.

Оказание услуг предусмотрено ежемесячно, по мере необходимости, до 31 декабря 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Алматы на проведение нескольких мероприятий, связанных с празднованием Дня города, планируют направить более 435 млн теңге.