KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    862 млн теңге хотят потратить на украшение района Сарайшық Астаны к праздникам

    В Астане объявили госзакупку на услуги по украшению района Сарайшық к праздничным и иным мероприятиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана_панорамный вид
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Проект заявки опубликован на единой платформе закупок. Заказчиком выступает аппарат акима района «Сарайшық». Закупка проводится способом открытого конкурса.

    Согласно опубликованной заявке, услуги включают организационно-техническое обеспечение мероприятий на территории района Сарайшық №2. 

    Общая сумма, утвержденная для закупки, составляет 862,1 млн теңге.
    Оказание услуг предусмотрено ежемесячно, по мере необходимости, до 31 декабря 2028 года.

    Ранее сообщалось, что в Алматы на проведение нескольких мероприятий, связанных с празднованием Дня города, планируют направить более 435 млн теңге.

    Праздник Астана Акимат Финансы и бюджет
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор