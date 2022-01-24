860 дошкольных организаций возобновили работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все 860 дошкольных организаций возобновили свою работу. Об этом на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения города под председательством Бакытжана Сагинтаева сообщил заместитель акима Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

860 дошкольных организаций - 190 государственных и 670 частных, охватывающих более 71 тысячи детей, возобновили свою работу с 20 января в штатном режиме. Детские сады посещают 47 255 детей (государственные - 21 337, частные - 25 918).

По словам заместителя акима, управлением образования ежедневно ведется мониторинг посещаемости детей и обеспечения санитарных требований в детских садах.

С 24 января учащиеся 295 школ (207 государственных, 88 частных) с контингентом более 302 тысяч учащихся согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК приступили к обучению в смешанном формате, предусматривающем:

обучение в 1-4-х классах в 115 школах (32 государственных, 83 частных) с контингентом до 600 учащихся - в штатном режиме;

- в 180 школах с контингентом свыше 600 учащихся (175 государственных, 5 частных) - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Кроме того, в штатном режиме будут обучаться 354 воспитанника шести организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На особом контроле находятся вопросы соблюдения санитарных требований в школах, среди родителей проводится разъяснительная работа.

С 24 января начали обучение 73 719 студентов 83 колледжей (23 государственных, 60 частных). Для них также предусмотрен смешанный формат обучения: практические занятия проводятся офлайн по гибкому графику, лекционные занятия - в онлайн-режиме.

В таком же формате продолжают свою работу 23 организации дополнительного образования с охватом более 24 тысяч учащихся.

Для обеспечения обратной связи в управлении образования, районных отделах образования и в каждой организации образования работают call-центры.