+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

860 дошкольных организаций возобновили работу в Алматы

24 Января 2022 12:00
Поделиться:
860 дошкольных организаций возобновили работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все 860 дошкольных организаций возобновили свою работу. Об этом на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения города под председательством Бакытжана Сагинтаева сообщил заместитель акима Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число болеющих COVID-19 резко выросло в Павлодарской области
Усилить работу по вакцинации и ревакцинации от КВИ поручил аким Алматы Школьные автобусы проверяют полицейские в СКО Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 проведут к лету

860 дошкольных организаций - 190 государственных и 670 частных, охватывающих более 71 тысячи детей, возобновили свою работу с 20 января в штатном режиме. Детские сады посещают 47 255 детей (государственные - 21 337, частные - 25 918).

По словам заместителя акима, управлением образования ежедневно ведется мониторинг посещаемости детей и обеспечения санитарных требований в детских садах.

С 24 января учащиеся 295 школ (207 государственных, 88 частных) с контингентом более 302 тысяч учащихся согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК приступили к обучению в смешанном формате, предусматривающем:

обучение в 1-4-х классах в 115 школах (32 государственных, 83 частных) с контингентом до 600 учащихся - в штатном режиме;

- в 180 школах с контингентом свыше 600 учащихся (175 государственных, 5 частных) - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Кроме того, в штатном режиме будут обучаться 354 воспитанника шести организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На особом контроле находятся вопросы соблюдения санитарных требований в школах, среди родителей проводится разъяснительная работа.

С 24 января начали обучение 73 719 студентов 83 колледжей (23 государственных, 60 частных). Для них также предусмотрен смешанный формат обучения: практические занятия проводятся офлайн по гибкому графику, лекционные занятия - в онлайн-режиме.

В таком же формате продолжают свою работу 23 организации дополнительного образования с охватом более 24 тысяч учащихся.

Для обеспечения обратной связи в управлении образования, районных отделах образования и в каждой организации образования работают call-центры.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Образование   #Акимат   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Число болеющих COVID-19 резко выросло в Павлодарской области
Усилить работу по вакцинации и ревакцинации от КВИ поручил аким Алматы
Школьные автобусы проверяют полицейские в СКО
Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 проведут к лету
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
3 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
4 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
5 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
6 Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Читайте также
На какие продукты снижены цены в Алматы
Школьные автобусы проверяют полицейские в СКО
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив