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    12:45, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    86% зерновых убрали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается уборочная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По оперативным данным управления сельского хозяйства и земельных отношений, на утро 14 сентября агроформирования области убрали более 2,5 млн га, или 86% от общей посевной площади. Обмолочено 2,3 млн га, или 74%. Намолот составил около 2,5 млн тонн зерна. Урожайность составляет 10,7 центнеров с гектара. Неделю назад урожайность была равна 10,9 центнерам с гектара. За этот период аграрии убрали свыше 300 тысяч га.

    В этом году вся посевная площадь составила 4,3 млн га. Около 1 млн га занимают масличные, под картофель и овощи отдали более 38 тысяч га.

    В управлении добавили, что на поля вышли более 7 тысяч комбайнов, из которых свыше 50% высокопроизводительные, около 4,8 тысячи жаток, 12,8 тысячи тракторов, 9,6 тысячи тракторных прицепов и более 5,8 тысячи грузовых автомобилей.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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