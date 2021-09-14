86% зерновых убрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается уборочная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По оперативным данным управления сельского хозяйства и земельных отношений, на утро 14 сентября агроформирования области убрали более 2,5 млн га, или 86% от общей посевной площади. Обмолочено 2,3 млн га, или 74%. Намолот составил около 2,5 млн тонн зерна. Урожайность составляет 10,7 центнеров с гектара. Неделю назад урожайность была равна 10,9 центнерам с гектара. За этот период аграрии убрали свыше 300 тысяч га.

В этом году вся посевная площадь составила 4,3 млн га. Около 1 млн га занимают масличные, под картофель и овощи отдали более 38 тысяч га.

В управлении добавили, что на поля вышли более 7 тысяч комбайнов, из которых свыше 50% высокопроизводительные, около 4,8 тысячи жаток, 12,8 тысячи тракторов, 9,6 тысячи тракторных прицепов и более 5,8 тысячи грузовых автомобилей.