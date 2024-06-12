86 очередников получили ключи от квартир в Алматы

В Алматы состоялось вручение ключей 86 очередникам из числа социально уязвимых слоев населения в 20 домах, расположенных в ЖК Меdeu city.

Серия торжественных мероприятий продолжает радовать новоселов, обеспечивая их долгожданным жильем. Напомним, что 25 мая текущего года вручили ключи от новых квартир первым 124 очередникам, а 28 мая к ним присоединились еще 164 новосела. 30 мая прошло вручение ключей 105 очередникам, а четвертый поток из 111 очередников получил ключи 5 июня.

— По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в 2024 году планируется предоставить две тысячи арендных квартир из коммунального жилищного фонда города в порядке очередности гражданам, состоящим в очереди по списку социально уязвимых слоев населения, из них 400 квартир будут предоставлены детям-сиротам. Также хочу отметить, что квартиры нельзя сдавать другим лицам и делать перепланировку. Мероприятия по вручению ключей от новых квартир будут продолжаться, и в ближайшее время еще сотни очередников смогут ощутить радость переезда в новое жилье, — подчеркнул заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Галымжан Абдишукирулы.

Многие из новоселов отмечают, что получение нового жилья стало большой радостью.

Айман Нуртаева, мать троих сыновей, не скрывала своих эмоций.