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    22:40, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    86 очередников получили ключи от квартир в Алматы

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    В Алматы состоялось вручение ключей 86 очередникам из числа социально уязвимых слоев населения в 20 домах, расположенных в ЖК Меdeu city.

    Серия торжественных мероприятий продолжает радовать новоселов, обеспечивая их долгожданным жильем. Напомним, что 25 мая текущего года вручили ключи от новых квартир первым 124 очередникам, а 28 мая к ним присоединились еще 164 новосела. 30 мая прошло вручение ключей 105 очередникам, а четвертый поток из 111 очередников получил ключи 5 июня.

    — По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в 2024 году планируется предоставить две тысячи арендных квартир из коммунального жилищного фонда города в порядке очередности гражданам, состоящим в очереди по списку социально уязвимых слоев населения, из них 400 квартир будут предоставлены детям-сиротам. Также хочу отметить, что квартиры нельзя сдавать другим лицам и делать перепланировку. Мероприятия по вручению ключей от новых квартир будут продолжаться, и в ближайшее время еще сотни очередников смогут ощутить радость переезда в новое жилье, — подчеркнул заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Галымжан Абдишукирулы.

    Многие из новоселов отмечают, что получение нового жилья стало большой радостью.

    Айман Нуртаева, мать троих сыновей, не скрывала своих эмоций.

    — Я очень счастлива и благодарна. Мы долго ждали этого момента, на очередь встали в 2011 году. Для нас это колоссальная поддержка, — поделилась жительница Алматы Айман Нуртаева.

    Теги:
    Социальная поддержка Очередь на жилье Жилье Общество Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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