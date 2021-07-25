86-летний житель Арыси первым проголосовал на выборах сельских акимов
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - 86-летний житель села Монтайтас, находящийся в подчинении города Арысь Туркестанской области, Усупбек Сапарбеков, первым пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Голосование на избирательном участке №20, расположенном по улице Б. Онтаева, в селе Монтайтас, началось в 07:00 утра.
Местный аксакал рассказал, что он неравнодушен к будущему страны и пожелал удачи кандидатам.
Отметим, что в городе Арыси функционируют 12 избирательных участков. Ожидается, что проголосуют 10 440 граждан в сельских округах города.
Всего по данным территориальных избирательных комиссий в голосовании будут принимать участие 1 209 817 избирателей по Казахстану, что составляет 13% от избирателей 14 областей.
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