857 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 132, город Алматы - 134, город Шымкент - 27, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 47, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область - 61, Костанайская область - 59, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 78, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 216467 заболевших.