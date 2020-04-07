853 подтвержденных случая коронавируса: Армения закрыла границы для иностранцев

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении количество подтвержденных случаев заражениякоронавирусной инфекцией достигло 853. По решению правительства, въезд в Армениюиностранцев через контрольно-пропускные пункты запрещен независимо от страныприбытия. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний

Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на утро 7 апреля в стране

зарегистрировано 853 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. По

тем же данным, количество вылечившихся достигло 87 человек, 758 человек получают

лечение, 8 – скончались.

В то же время, по сообщению МИД Армении, правительство страны 3 апреля приняло

решение о внесении поправок в Решение «О введении чрезвычайного положения»,

согласно которым иностранным гражданам запрещен въезд в страну через пограничные

пункты вне зависимости от страны прибытия. Запрет распространяется на лиц, не

являющихся гражданами Армении или членами семьи гражданина Армении, а также на

лиц, не имеющих права на проживание на территории республики.

«Изменения внесены с учетом того, что географическое распространение коронавирусной

инфекции больше не ограничивается странами с напряженной эпидемиологической

ситуаций, а охватывает практические все страны мира», - уточняется в сообщении МИД

Армении.

В сообщении МИД также говорится, что исключение составляют представители

дипломатических и консульских представительств иностранных государств,

представители международных организаций, а также члены их семей. Кроме того

исключение распространяется на лиц, получивших право или разрешение на въезд в

страну от комендатуры, действующей на период ЧП.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1

марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и

Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. В связи с

распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Армении ввело

режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля. С 24 марта в стране введен

режим ограничения на свободное передвижение граждан.