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    12:14, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    851 гектар земли вернули в госсобственность в Кызылординской области

    земли
    Фото: Kazinform

    По актам надзора прокуратуры города Кызылорды возвращены земельные участки в государственную собственность площадью 851 гектар на сумму 55 миллионов тенге (в том числе для предпринимательства - 9 гектаров на 50 млн тенге, для пастбища – 842 гектара на 5 млн тенге), которые на протяжении многих лет не были освоены. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы прокуратуры, 16 лицам, не выполнившим предписания, данные землепользователям, применены административные меры по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    — Кроме того, выявлено 158 земельных участков площадью 7069 гектаров с кадастровой стоимостью 163,4 млн тенге (в том числе для предпринимательства — 6712 гектаров на сумму 13,4 млн тенге, для пастбища — 357 гектаров на сумму 150 млн тенге), которые не использовались в течение многих лет, — сообщили в прокуратуре.

    Уполномоченным органом в отношении земельных участков выданы предписания и принимаются меры по принудительному возврату государству.

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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