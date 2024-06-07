851 гектар земли вернули в госсобственность в Кызылординской области

По актам надзора прокуратуры города Кызылорды возвращены земельные участки в государственную собственность площадью 851 гектар на сумму 55 миллионов тенге (в том числе для предпринимательства - 9 гектаров на 50 млн тенге, для пастбища – 842 гектара на 5 млн тенге), которые на протяжении многих лет не были освоены. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы прокуратуры, 16 лицам, не выполнившим предписания, данные землепользователям, применены административные меры по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

— Кроме того, выявлено 158 земельных участков площадью 7069 гектаров с кадастровой стоимостью 163,4 млн тенге (в том числе для предпринимательства — 6712 гектаров на сумму 13,4 млн тенге, для пастбища — 357 гектаров на сумму 150 млн тенге), которые не использовались в течение многих лет, — сообщили в прокуратуре.

Уполномоченным органом в отношении земельных участков выданы предписания и принимаются меры по принудительному возврату государству.