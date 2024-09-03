85 тысяч доз вакцины от гриппа закупили в Костанайской области

В Костанайской области было зарегистрировано более 85,4 тыс случаев ОРВИ, что на 9,4% выше, чем в прошлом году. Для профилактики заболеваний, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля было закуплено 85 тысяч доз вакцины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ситуация по простуде и гриппу в регионе благополучная. Масочный режим вводить в области не будут, но он сохранится для медицинского персонала в больницах. Пациентам же рекомендуется носить маски.

— За последнюю неделю в области зарегистрировано 2164 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза (1514 случаев – на прошлой неделе). Удельный вес заболевших детей до 14 лет составил 54,11% - 1171 случаев, — рассказала заместитель руководителя департамента СЭС области Гулим Досумова.

Чтобы обстановка в целом не создавалась критичной по гриппу, в области начнется вакцинация. В рамках постановления главного государственного санитарного врача о проведении санитарно – профилактических, санитарно-эпидемиологических мероприятий проведение вакцинации населения стартует с 15 сентября.

— Костанайская область закупила 85 тысяч доз вакцины российского производства «Гриппол плюс». Стоит отметить, что такое же количество вакцин было закуплено и в прошлом году, — пояснила Гулим Досумова.

По коронавирусу было зарегистрировано 102 случая, за аналогичный период, с января по июль, прошлого года – 576 случаев, отмечается снижение заболеваемости в 5,5 раза.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю.