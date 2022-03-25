85 семей получили жилье по программе «Қамқорлық» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Программа «Қамқорлық», («Забота»), созданная по инициативе акима Туркестанской области Умирзака Шукева реализуется акиматом области, управлением координации занятости и социальных программ совместно с Туркестанским областным филиалом партии AMANAT. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

За более чем два года реализации программы в области 2,7 тысячи семей получили спонсорскую помощь на 825 млн тенге. Благодаря милосердию туркестанцев жильем обеспечены 85 семей.

Из 2679 семей (38,7%), оказавшихся в критическом положения, 1036 вышли из кризиса, 630 семей смогли поправить свои жизненные условия. Многие благодаря поддержке нашли работу, кто-то получил необходимую медицинскую помощь.

В 2021 году в рамках программы «Қамқорлық» 1036 семьям, оказавшимся в трудной ситуации, было выделено 308,5 млн тенге. 33 семьи были обеспечены жильем. В этом году планируется охватить социальной поддержкой около 1500 семей.