85 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 304 645 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 10,

в городе Алматы – 32,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 12,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 8,

в Туркестанской области – 0.