08:00, 16 Март 2022 | GMT +6
85 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 304 645 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 10,
в городе Алматы – 32,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 12,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 8,
в Туркестанской области – 0.