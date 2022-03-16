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    08:00, 16 Март 2022 | GMT +6

    85 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 304 645 случая, из них:


    в городе Нур-Султан – 10,

    в городе Алматы – 32,

    в городе Шымкент – 3,

    в Акмолинской области – 1,

    в Актюбинской области – 1,

    в Алматинской области – 0,

    в Атырауской области – 4,

    в ВКО – 6,

    в Жамбылской области – 0,

    в ЗКО – 1,

    в Карагандинской области – 12,

    в Костанайской области – 4,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 3,

    в СКО – 8,

    в Туркестанской области – 0.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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