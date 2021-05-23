85 незаконно построенных объектов снесли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Объекты, выходящие за «красную линию», то есть построенные незаконно, сносят по поручению главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления архитектуры и градостроительства области, в 2020 году проверка на предмет законности строительства коммерческих предприятий в регионе показала, что 123 объекта заступают за «красную линию». Из них уже снесено 85 объектов. В отношении остальных 38 объектов еще будут приниматься меры.

С начала этого года выявлено 80 объектов, которые вышли за «красную линию». Еще 16 объектов не имеют документов в соответствии с правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

Работой акимов районов в отношении градостроительства возмущался аким области.

«Акимы районов не предпринимают конкретных мер по устранению нарушений строительных норм и правил. Проблема, связанная с «красной линией», обсуждается не впервые. Сносятся незаконно построенные объекты, а в это же время возводятся новые, с нарушениями. Ответственные органы, акиматы не работают совместно. Перекладываете ответственность друг на друга. Отвечаете, что отправили официальные письма, сидите и ждете ответы. Никто не спешит проявлять инициативу. Когда эта бюрократия закончится?» - вопрошал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поручил подготовить график мероприятий по устранению нарушений в сфере строительства.

Акиматам Тараза и районов необходимо изучить, выданы ли соответствующие документы владельцам строящихся объектов, и принять необходимые меры. Управлению государственного архитектурно-строительного контроля поручено следить за качеством строительных работ.

Кроме того, в регионе обсуждается создание геопортала, на котором будет представлено 11 государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений.