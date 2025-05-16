8,5 млрд на IT-проект: акимат Павлодарской области ответил депутату Перуашеву

По его убеждению, бюджетные средства, направляемые на IT-проекты в регионах страны, зачастую выделяются без должного обоснования. По словам депутата, миллиарды тенге распределяются, но реального положительного эффекта от них часто не наблюдается.

В качестве примера он привел концепцию «Smart City», которая изначально была направлена на интеграцию цифровых решений по всем городам Казахстана.

Однако, как отметил Перуашев, вместо единого подхода каждый регион пошел своим путем, разрабатывая собственные версии «умных» сервисов.

— Если учесть, что каждую систему в каждом регионе создавали разные подрядчики, используя различные платформы и стандарты, то никакой искусственный интеллект уже не сможет навести порядок в возникшем хаосе и неразберихе. Например, как сообщалось в СМИ, Павлодарская область планирует потратить более 8,5 млрд тенге (более 17 миллионов долларов) на реализацию проекта «Безопасный город». По мнению специалистов IT-сферы, на такую сумму можно было бы разработать решения не только городского, но и областного уровня. Если сравнивать уровень затрат в Казахстане с мировыми практиками, становится ясно, что наши расходы несоизмеримы с реальной эффективностью. Например, разработка ChatGPT длилась около шести лет и обошлась в 100 миллионов долларов, тогда как его китайский аналог DeepSeek был создан всего за два месяца за 6 миллионов долларов, но уже через месяц компания достигла капитализации в 1 миллиард долларов, — сказал депутат.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Действительно ли проект «Безопасный город» требует таких финансовых вложений? Свою точку зрения на этот вопрос высказал руководитель управления цифровых технологий Павлодарской области Агыбай Амирин.

По его словам, в этом году стартует реализация проекта «Безопасный город», направленного на обеспечение общественной и дорожной безопасности.

В рамках проекта будет установлено более 5 тысяч камер видеонаблюдения и аппаратно-программных комплексов (АПК), предназначенных для контроля соблюдения правил дорожного движения.

— Прежде всего, стоит отметить, что «Безопасный город» — это областная программа, охватывающая три города: Павлодар, Аксу и Экибастуз. Проект рассчитан на три года и реализуется по сервисной модели. Если победитель конкурса будет определён в ближайшие 10 дней, реализация начнётся сразу. В рамках проекта будут охвачены: 250 сетевых участков, 150 перекрестков, 20 наиболее опасных участков автомобильных дорог республиканского и областного значения.

Фото: Валерий Бугаев

Там будут установлены АПК и около 3 тысяч камер видеонаблюдения в общественных местах города Павлодар. Все камеры и АПК будут подключены к оперативному центру управления Павлодарской области и аналитическому центру акимата. Также с помощью инструментов искусственного интеллекта будет работать платформа видеоаналитики. Она позволит:

определять находящихся в розыске граждан;

фиксировать массовые скопления людей;

обнаруживать задымление, выброшенный мусор или забытые предметы.

Система оснащена множеством других функций, повышающих уровень безопасности и оперативности реагирования, пояснил руководитель управления.

Стоит отметить, что вся сумма в размере 8,5 млрд тенге не выплачивается подрядчику одномоментно. По проекту в этом году предусмотрено выделить 1,7 млрд тенге, а в следующие два года — по 3,4 млрд ежегодно. Финансирование осуществляется органами местного самоуправления ежемесячно.

— Подрядчик самостоятельно устанавливает все программные системы и оборудование за свой счет. Это включает столбы для установки камер и информационных комплексов, линии электропередачи, высокоскоростной интернет и серверную инфраструктуру. Центр управления может просматривать изображение с камер в режиме реального времени, запись хранится 30 дней.

Обработка данных о нарушениях ПДД, аналитика и функция поиска реализованы через специальное программное обеспечение.

Напомним, что в регионе уже работает система «Smart City», к которой подключены 5567 камер, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях. Если ребенок потерялся в детском саду или школе, камеры сразу начинают поиск. Также система помогает находить подозреваемых. Точность распознавания лиц составляет более 90%. Новый проект «Безопасный город» будет интегрирован в эту систему.

Главное условие — подрядчик должен полностью завершить проект до 1 сентября текущего года. Только после этого начнутся выплаты средств, добавил Агыбай Амирин.

По его мнению, выделенные 8,5 млрд тенге не являются чрезмерными, поскольку проект масштабный, а все расчеты были сделаны заранее. Например, в столице на аналогичную систему было предусмотрено 53 млрд тенге, однако там уже действовала система «Сергек», поэтому необходимое оборудование уже имелось. В Павлодаре же все создается практически с нуля, поэтому бюджетные средства оправданы.

Через три года подрядчик передаст заказчику все оборудование и программное обеспечение. Ожидается, что в результате реализации проекта количество ДТП в области снизится на 20%, число уголовных преступлений — на 19%, а уровень раскрываемости возрастёт с 82,8% до 90%.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлодаре рассматривался вопрос установки камер «Сергек».