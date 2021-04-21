85-летнюю пациентку с КВИ спасли от заворота кишки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу из инфекционного госпиталя в срочном порядке была доставлена болеющая коронавирусом 85-летняя пациентка с сильнейшими приступами в области живота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ЦГКБ, при обследовании пациентке был выставлен диагноз: острая странгуляционная кишечная непроходимость (заворот кишки). Пациентка немедленно нуждалась в хирургическом вмешательстве.

В экстренном порядке после предоперационной подготовки хирургами больницы была произведена операция под общей анестезией - лапаротомия.

В ходе операции хирурги устранили странгуляционную тонкокишечную непроходимость.

«Данный диагноз, если вовремя не провести операцию, может привести к некрозу кишечника. Поэтому время шло на минуты. Операция длилась порядка 2 часов и прошла успешно. Сегодня бабушка уже выписана домой. В нашем стационаре она находилась с 11 апреля, также у нее в результате КВИ было поражено 50% легких», - рассказал хирург Рашид Мамедов.