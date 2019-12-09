85-летие газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось пленарное заседание в честь 85-летия республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая собрались представители союзов писателей 8 стран.

В своем приветственном слове Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев напомнил, что наряду с этим событием в этом году также отмечается 125-летие основоположников казахской литературы, высокоодаренных художников казахского слова Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина.

Он высоко оценил деятельность Союза писателей страны за период его существования, а также выделил значительную роль писателей в сохранении нашей культуры и истории.

В свою очередь, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заметил, что сегодня Союз писателей объединяет более 800 писателей страны.

По словам градоначальника, благодаря этой организации когда-то и сохранился наш казахский язык, который переживал трудные времена.

Основанный Сакеном Сейфуллиным союз в разные годы возглавляли Ильяс Жансугуров, Сабит Муканов, Абдилда Тажибаев, Габит Мусрепов, Али Шәрипов, Ануар Алимжанов, Олжас Сулейменов, Нурлан Оразалин.

Председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет выделил основные заслуги союза за эти годы и ознакомил всех с проделанной работой.